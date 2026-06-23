/खरं की काय? लोणावळ्याच्या डोंगरावरून दिसला मुंबईचा समुद्र अन् जहाजं; वारंवार पाहिला जातोय व्हिडीओ

पुणे | मुंबईच्या धकाधकीच्या जीवनात गेल्या काही वर्षांमध्ये या शहरानं खूप काही गमावलं आहे. त्यापैकी एक म्हणजे दृश्यमानता. प्रचंड प्रदूषण आणि धुळीमुळं शहरात कायमच वातावरण धुसर असतं. मात्र, मागील 48 तासांमध्ये पडणारा पाऊस आणि त्यामुळं कमी झालेल्या प्रदुषणामुळं शहरासह शहरालगतच्या अनेक भागांमधील दृश्यमानता कमालीची सुधारली आहे. इतकी, की दूरवरच्या गोष्टीसुद्धा दिसू लागल्या आहेत.
साधारण 2020 दरम्यानचा काळ आठवा, जेव्हा प्रदूषण प्रचंड कमी होतं. लॉकडाऊनमुळं रस्त्यावर वाहनं जवळपास नव्हती, तेव्हा अगदी दिल्लीतून उत्तराखंडच्या पर्वतरांगा आणि पंजाबमधून हिमालयसुद्धा दिसत होता. त्याचप्रमाणं सुधारलेल्या दृश्यमानतेमुळं मुंबईपासून साधारण 88 ते 90 किमीवर असणाऱ्या लोणावळ्यातून थेट या शहराचा समुद्र दिसला.
सोशल मीडियावर या क्षणाचे काही व्हिडीओसुद्धा व्हायरल झाले. जिथं काही नेटकऱ्यांनी लोणावळ्याच्या विविध डोंगरांवरून मुंबईचा समुद्र आणि या समुद्रात असणारी जहाजंसुद्धा दिसत असल्याचं दाखवून दिलं. एका व्हिडीओमध्ये लोणावळ्याच्या शिवलिंग पॉईंट इथून कॅमेरानं सह्याद्रीचा कणखरपणा टीपत असतानात त्यापलिकडे मुंबई शहराची सागरी सीमासुद्धा दिसल्याचं दाखवून दिलं.
इन्स्टाग्रामवरही लोणावळ्यातून दिसणाऱ्या मुंबईचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि तो वारंवार पाहिलासुद्धा गेला. जिथं टायगड पॉईंटवरून मुंबईचा अरबी समुद्र, त्यामध्ये असणारी जहाजं दिसली आणि पाहणाऱ्यांनाही या क्षणाचं भलतंच कौतुक वाटलं. 83.8K व्ह्यूज असणारा हा व्हिडीओ काहींनी रिशेअर करत निसर्गाची ही अनोखी किमया अनुभवली.
लोणावळा हे मुंबई आणि पुण्यातील अनेकांच्याच आवडीचं पर्यटनस्थळ. अशा या लोणावळ्यात येत्या दिवसांमध्ये निसर्गाचं एक सुरेख रुप पाहायला मिळेल. निमित्त असेल ते म्हणजे इथं सुरु झालेला पाऊस. तेव्हा पावसाच्या या दिवसांतही इथून मुंबई दिसते का हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
AQI so low today due to early showers - could see Mumbai Skyline from Shivling point, Lonavala #mumbairains pic.twitter.com/QW0bWt6nZc— Jayesh Waghmare (@jayy_bandukkk) June 21, 2026
पावसाळी सहलींच्या निमित्तानं अनेकांचेच अनेक ठिकाणी दौरे होतील. तुम्हीसुद्धा अशा एखाद्या सहलीला जाणार असाल तर तेथील निसर्गाचे बारकावे आणि तिथून दिसणारे असेच काही आविष्कार टीपायला विसरू नका बरं!