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Weather News: उष्णता आणि पावसाळ्याचा दुहेरी तडाखा! उत्तरेत प्रचंड उष्णता, तर दक्षिण भागात पावसाचा अंदाज; राज्याचा हवामान अंदाज काय?

Maharashtra Weather Today on 7 June 2026: देशात अनेक राज्यात उष्णता आणि पावसाळ्याचा दुहेरी तडाखा बघायला मिळत आहे.  मान्सूनही वेगाने पुढे सरकत आहे. महाराष्ट्र्र राज्यात काय हवामान आहे हे जाणून घेऊयात. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 07, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:46 AM IST
Weather News: उष्णता आणि पावसाळ्याचा दुहेरी तडाखा! उत्तरेत प्रचंड उष्णता, तर दक्षिण भागात पावसाचा अंदाज; राज्याचा हवामान अंदाज काय?

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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