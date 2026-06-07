/Weather News: उष्णता आणि पावसाळ्याचा दुहेरी तडाखा! उत्तरेत प्रचंड उष्णता, तर दक्षिण भागात पावसाचा अंदाज; राज्याचा हवामान अंदाज काय?

Weather News Today 7 June 2026: देशातील हवामानाचा पॅटर्न वेगाने बदलताना दिसत आहे. उत्तर भारतात तापमानाचा पारा अजूनही चढाच असून उष्णतेची लाट कायम आहे, तर दक्षिण आणि ईशान्य भारतात मान्सूनने जोरदार हजेरी लावली आहे. विविध वातावरणीय प्रणाली, चक्रीय वारे आणि सक्रिय मान्सूनमुळे अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
राजधानी दिल्लीसह एनसीआर परिसरात दिवसभर अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याचा अंदाज आहे. काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह हलका पाऊस किंवा धुळीचे वादळ होऊ शकते. त्यामुळे उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळेल, मात्र हवेत आर्द्रता वाढण्याची शक्यता आहे.
राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी उष्णतेसोबतच मेघगर्जना आणि तुरळक पावसाच्या सरीही पडू शकतात. शेतकरी आणि नागरिकांनी उष्माघातापासून बचावासाठी खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राजस्थानातील अनेक जिल्ह्यांसाठी वादळी वारे आणि पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. प्री-मान्सून हालचालींमुळे सध्या उष्णतेपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळत असला, तरी पुढील काही दिवसांत पश्चिम राजस्थानात पुन्हा तीव्र उष्णतेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बिहार, झारखंड आणि मध्य प्रदेशातील काही भागांत ढगाळ वातावरणासह मेघगर्जना आणि हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. मध्य प्रदेशात काही जिल्ह्यांमध्ये गारपीट, विजांचा कडकडाट आणि ताशी 70 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि आसपासच्या राज्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. काही भागांत नद्या धोक्याच्या पातळीवर जाण्याची शक्यता असून वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.
केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात मान्सून पूर्ण ताकदीने सक्रिय आहे. अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज असून, किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
राज्यातील नागरिक ज्या मान्सूनची आतुरतेने वाट पाहत होते, त्याने अखेर महाराष्ट्रात प्रवेश केला आहे. केरळ किनारपट्टीवर आगमनानंतर मान्सूनने वेग घेत गोवा आणि दक्षिण कोकण गाठला असून, पुढील काही दिवसांत राज्याच्या उर्वरित भागातही त्याचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. सध्या वातावरण मान्सूनच्या प्रगतीसाठी अनुकूल असल्याने कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. पुणे, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, पुढील चार ते पाच दिवस जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण परिसरात अचानक झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वातावरणात मोठा बदल झाला. विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसामुळे दिवसभराचा उकाडा कमी झाला आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला. दरम्यान, परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुक्यासह अनेक भागांत वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग इतका होता की रस्त्यांलगतची झाडे कोसळली. परभणी-पूर्णा महामार्गावर झाडे पडल्यामुळे काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला.
भारतीय हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, येत्या काही दिवसांत मान्सून आणखी वेगाने पुढे सरकणार आहे. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील सक्रिय हवामान प्रणालींमुळे देशातील अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील 19 राज्यांसाठी विविध स्तरांवरील हवामान इशारे जारी करण्यात आले आहेत.
एकूणच, महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांमध्ये आता मान्सून सक्रिय होत असून, पुढील काही दिवस पाऊस आणि बदलत्या हवामानाचा प्रभाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, 7 जून रोजी देशभरात हवामानाचे दोन वेगवेगळे चित्र पाहायला मिळणार आहे. एका बाजूला उष्णतेचा तडाखा कायम असताना दुसरीकडे मान्सूनमुळे अनेक राज्यांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे.