/10 तासात 15 राज्यात वादळी पावसाचा इशारा तर राज्यातील अनेक भागात पावसाचा इशारा; विदर्भात मुसळधार पावसाची शक्यता

Todays Weather Update: राज्यातील हवामानात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने बदल होत आहेत. आठवडाभर मुसळधार पावसानंतर आता अनेक ठिकाणी पावसाचा जोर कमी झाला असला, तरी भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुढील काही दिवसांसाठी पुन्हा पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मुंबईसह कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
शनिवारी सकाळी मुंबईकरांची दिवसाची सुरुवात ढगाळ वातावरण आणि दमट हवामानाने झाली. आकाशात ढगांची दाटी असली तरी उकाडा कायम असल्याने नागरिकांना उष्णतेचा त्रास जाणवत आहे. मागील काही दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. अनेक ठिकाणी पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी आणि पावसाशी संबंधित घटना घडल्या होत्या. भारतीय हवामान विभागाने रविवारी (13 जुलै) मुंबई, ठाणे आणि पालघरसाठी ग्रीन अलर्ट जारी केला असून, या भागांत हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.
IMD has upgraded Mumbai, Thane & Raigad to 'Orange Alert' for today amid very heavy rains. Red Alert issued for Palghar today.#MumbaiRains pic.twitter.com/D8qI4mROOu— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) July 8, 2026
IMD च्या जिल्हानिहाय अंदाजानुसार,
याशिवाय धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्येही पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला आहे. पुढील काही तासांत बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना आणि ताशी 70 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
IMD Weather Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 11, 2026
Isolated heavy to very heavy rainfall is likely over Northeast India, Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, Bihar, and East Uttar Pradesh on 11th & 12th July.
Isolated heavy rainfall is expected to continue over these regions during the subsequent 3–4… pic.twitter.com/RjhxbcGZVv
हवामान विभागाने नागरिकांना स्थानिक हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः मुसळधार पावसाचा इशारा असलेल्या भागांतील नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे.
सोमवारी विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काही भागांत मेघगर्जनेसह जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता असून, मराठवाड्यातील काही ठिकाणीही पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, उत्तर भारतात सक्रिय असलेला मान्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा आणि तेलंगणापासून कर्नाटकमार्गे पूर्व-मध्य अरबी समुद्रापर्यंत पसरलेली कमी दाबाची रेषा यामुळे राज्यातील हवामानात बदल होत आहेत.