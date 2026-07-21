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हा तर फक्त ट्रेलर! पावसाचा जोर आणखी वाढणार, हवामान विभागाकडून 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज ठाणे, रायगडला 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. यानुसार, काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची आणि 50-60 किमी प्रति तास वेगाने अधूनमधून जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:13 AM IST
हा तर फक्त ट्रेलर! पावसाचा जोर आणखी वाढणार, हवामान विभागाकडून 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: Weather today July 21 (फोटोःप्रातिनिधीक)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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