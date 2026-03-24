ताशी 50 किमीनं वाहणारे वारे अन् वादळ; एकाएकी परतला गारठा? महाराष्ट्राची मात्र उकाड्यापासून सुटका नाही

Maharashtra Weather News : मार्च महिना शेवटाकडे जात असला तरीही देशभरात सुरू असणारं हवामान बदलांचं सत्र काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीय. या महिन्याच्या सुरुवातीला उत्तर भारतापासून मध्य भारतापर्यंत उष्णतेचं वातावरण पाहायला मिळालं, ज्यानंतर पावसानं हजेरी लावण्यासल सुरुवात केली आणि तापमानात घट झाली. आता अखेरच्या टप्प्यातही वाऱ्याची दिशा बदलल्यानं आणि पश्चिमी झंझावात सक्रिय झाल्यानं पर्वतीय राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा गारठा पडण्यास सुरुवात झाली असून, पावसाचीही हजेरी पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 48 तासांमध्ये देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये पाऊस, वादळ आणि मेघगर्जना अशीच स्थिती असेल, तर कुठं गारपिटीचा तडाखासुद्धा बसेल. ज्यामुळं तापमान सरासरीहून कमी असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. (Weather Update)
महाराष्ट्रात आता पुन्हा एकदा तापमानवाढीचं सत्र सुरू झालं असून, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मात्र पावसाचा अंदाज कायम आहे. परिणामी कोकणासह पालघर, ठाणे, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामानाच्या या पूर्वानुमानामुळं या भागांमध्ये यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
आंध्र प्रदेशासह नजीकच्या सीमाभागात चक्राकार वारे वाहत असल्यामुळं विदर्भासह कर्नाटक, तामिळनाडूपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. ज्यामुळं दक्षिण भारतातही पावसासाठी पूरक स्थिती असून, दमट हवामानाचा अंदाज आहे. पुढील 24 तासांमध्ये महाराष्ट्राच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तापमानात होणारी वाढ पाहता भर दुपारी घराबाहेर न पडण्याता इशारा जारी करण्यात आला आहे. तर, सोलापूरसह धाराशिव, लातूर, नांदेड हे भाग मात्र पावसाच्या तुरळक सरींचा अनुभव घेतील असं पूर्वानुमान आहे.
आयएमडीच्या प्राथमिक अंदाजांनुसार उत्तर पश्चिम भारत, त्यातही प्रामुख्यानं हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड आणि लडाखमध्ये हलक्या पावसाची शक्यता असून, पर्वतीय भागांमध्ये हिमवृष्टीचाही अंदाज आहे. दरम्यान इथं वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमी इतकाही वेग गाठू शकतो, ज्यामुळं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं इथं वातावरणात बिघाड झालेला दिसून येईल असा स्पष्ट अंदाज आहे. पूर्वोत्तर भारतातही पावसासाठी पूरक स्थिती असून, मध्य भारतातही तापमानात काही अंशांची घट नोंदवण्यात आली आहे. पुढं 29 मार्चपर्यंत आणखी एक पश्चिमी झंझावात सक्रिय होण्याची शक्यता असल्यानं मार्चचा शेवट आणि एप्रिलची सुरुवात काहीशी संमिश्र वातावरणानंच होण्याचा अंदाज आहे.