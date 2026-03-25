मुंबई, कोकण ते विदर्भ; उन्हाचा तडाखा अन् पावसाचा इशारा, 12 राज्य वादळाच्या हिटलिस्टवर

Maharashtra Weather Updates : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये तापमानवाढीस सुरुवात झालेली असतानाच राज्यातील काही भागांमध्ये मात्र वादळी पावसाचा इशारा कायम असल्याचं सांगण्यात येत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 25, 2026, 07:30 AM IST
Maharashtra Weather Updates : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये कोकणासह मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दुपारच्या वेळी उन्हाचा तडाखा वाढण्याचा अंदाज आहे. ज्यामुळं भर दुपारी घराबाहेर पडणाऱ्यांनी उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठीचे उपाय योजावेत असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यानच्या काळात हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक राहणार असून त्यामुळं यलो अलर्टसुद्धा जारी करण्यात आला आहे. विदर्भातसुद्धा पारा वाढण्यास सुरुवात झाली असून, त्यातच वादळी पावसाचाही इशारा कायम आहे. ज्यामुळं उन्हाळ्यातही हवामात होणाऱ्या या बदलांनी चिंतेत भर घातली आहे. 

दक्षिण मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातही मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा आहे, तर उर्वरित राज्यात पावसाचा इशारा असला तरीही उष्मा मात्र त्यावर सरशी करताना दिसेल असं पूर्वानुमान आहे. मध्य महाराष्ट्रासह नजीकच्या भागापासून तामिळनाडू आणि कर्नाटकापर्यंत चक्राकार वारे आणि कमी दाबाच्या पट्ट्याची निर्मिती होत असल्यामुळं तापमानात हे बदल दिसून येत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

12 राज्य वादळाच्या हिटलिस्टवर

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसारदेशात पुन्हा एकदा हवामानात बिघाड होण्याची चिन्बं असून, उत्तर प्रदेशसह बिहार, पंजाब आणि इतर 12 राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 75 किमी इतका राहू शकतो ज्यामुळं वृक्ष उन्मळून पडू शकतात असा सतर्कतेचा इशाराही देण्यात आला आहे. 

मार्च महिन्यात पावसानं हजेरी लावल्यामुळं उत्तर भारतातील बहुतांश भागांमध्ये तापमानात घट झाल्याचं पाहायला मिळेल. तर, दोन पश्चिमी झंझावातांमुळं पावसाचं हे सत्र इतक्यात काढता पाय घेणार नाही अशीच चिन्हं आहेत. उत्तर पश्चिम भारताला प्रामुख्यानं पावसाचा तडाखा बसेल ज्यामध्ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीरचा समावेश आहे. तर पूर्व भारतातील बिहार, झारखंड, बंगाल आणि सिक्कीमसह ओडिशामध्ये वादळी पावसाचा इशारा आहे. पुढील 48 तासांमध्ये पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्ये गारपिटीचासुद्धा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

