Marathi News
गणरायाच्या आगमनाला वरुण राजा बरसणार का? कसं असे गणेश चतुर्थीला हवामान?

Mumbai Weather on Ganesh Chaturthi 2025: 27 ऑगस्ट रोजी गणरायाचं आगमन होत आहे. अशावेळी हवामान कसं असेल? भाविकांना घराबाहेर पडता येणार की नाही? IMD ने काय दिला अंदाज?  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 26, 2025, 09:06 PM IST
Weather Update Ganesh Chaturthi 2025 IMP Rain Alert on 27 August 2025 Wednesday

यंदा गणेश चतुर्थी २७ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. मुंबईसह संपूर्ण देशात गणरायाच्या आघमनाची लगबग सुरु आहे. महाराष्ट्रात हा सण सर्वाधिक साजरा केला जातो. परंतु ऑगस्ट महिन्यात कोसळलेला मुसळधार पाऊस गणेशोत्सवातही बरसणार का? असा प्रश्न बाप्पाच्या भाविकांना पडला आहे. गणपतीच्या आगमनाच्या वेळी यावेळी हवामान कसे असेल. मुंबईत गणेश चतुर्थीपूर्वी हवामान बदलले आहे. २५ ऑगस्ट रोजी सतत पाऊस पडला, त्यानंतर अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले. तापमानात घट नोंदवण्यात आली. त्याच वेळी, आयएमडीने आठवडाभर पावसाचा इशारा दिला आहे. म्हणजेच, बाप्पाचे आगमन पावसात होईल.

मुंबईत किती पाऊस पडला?

गेल्या 24 तासांत सांताक्रूझ आणि कुलाबा वेधशाळांमध्ये 19 मिमी पावसाची नोंद झाली. त्याच वेळी, मुंबई हवामान विभागाच्या म्हणण्यानुसार, पूर्व उपनगरांमध्ये सर्वाधिक 24.05 मिमी, बेट परिसरात 21.24 मिमी आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये 16 मिमी पाऊस पडला. हवामान खात्याने मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये 27 ऑगस्टपर्यंत पिवळा इशारा जारी केला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये 29 ऑगस्टपर्यंत हा इशारा कायम राहील.

अचानक पाऊस का वाढला?

आयएमडीच्या मते, बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या प्रणालीमुळे पावसाचा जोर वाढला आहे. या प्रणालीमुळे संपूर्ण कोकण प्रदेशात अधूनमधून मुसळधार पाऊस पडू शकतो. अधिकाऱ्याने सांगितले की, कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे या आठवड्यात मुंबई आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडेल."

यासोबतच तापमानातही घट झाली आहे. सांताक्रूझमध्ये कमाल तापमान २७.५ अंश सेल्सिअस होते, जे सामान्यपेक्षा २.८ अंश कमी आहे. त्याच वेळी, कुलाबा येथे २७.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, जे सरासरीपेक्षा २.४ अंश कमी आहे.

येत्या काही दिवसांत हवामान कसे असेल?

27 ऑगस्ट रोजी मुंबईत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 28 ऑगस्ट रोजी हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो. त्याच वेळी, 29 ऑगस्ट रोजी काही भागात पुन्हा मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

हवामान विभागाने लोकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रवास करताना काळजी घ्या, पाणी साचलेल्या भागात जाण्यापासून दूर राहा आणि आजारांपासून बचाव करण्यासाठी उपाययोजना करा. गणेशोत्सवाला जाणाऱ्या भाविकांसाठी छत्री आणि रेनकोट हे आवश्यक साथीदार असतील.

