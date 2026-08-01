/मुंबईत वादळी पावसाचा इशारा, तर राज्यातील 6 जिल्ह्यांना रेड अलर्ट; वाचा हवामानाचा आजचा अलर्ट

पुढचे काही दिवस महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे असणार आहेत. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब प्रणाली महाराष्ट्रात आल्याने राज्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढला आहे. तर, पुणे आणि नाशिक घाटमाथ्यावर जोरदार पाऊस बरसू शकतो. त्यामुळं या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे.
मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानमील जैसलमेरपासून उद्यपूर, इंदूर, वादळी प्रणालीचे केंद्र गोपालपूर ते मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. अग्नेय अरबी समुद्रापासून विदर्भातील कमी दाबाच्या केंद्रापर्यंत पूर्व आणि पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या परस्पर विरोधी वाऱ्यांचे जोड सक्रिय आहे. दक्षिण गुजरातपासून उत्तर केरळपर्यंत किनारपट्टीला समांतर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा टिकून आहे. त्यामुळं राज्यातील हवामानात बदल झाला आहे.
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने आर्द्रतायुक्त वाऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. या स्थितीमुळे ढगांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली असून काही भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. पावसाच्या अतिमुसळधार स्थितीचे केंद्र विदर्भ आणि मध्य प्रदेशालगत असून ते तीव्र स्वरूपात आहे.
सातारा घाट विभाग, पुणे घाट विभाग, नाशिक आणि घाट विभागासह धुळे, जळगावमध्ये अतिमुसळधार पाऊस होईल. त्यामुळे या विभागांना हवामान विभागाकडून 'रेड अलर्ट' देण्यात आला आहे. तर रायगड, ठाणे, पालघर, नाशिक आणि नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी पावसाचा 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे.
हवामान विभागाने मुंबईमध्येही वादळी पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. शिवाय रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाट विभाग, पुणे, अहिल्या नगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, वादळी पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्येही
1 आणि 2 ऑगस्ट रोजी सिंहगड किल्ल्यावर पर्यटकांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.पुणे जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाचा रेड अलर्ट; सिंहगड परिसरात मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे.
दरड कोसळण्याचा आणि दगड घसरण्याचा धोका वाढल्याने वन विभागाने निर्णय घेतला आहे.पर्यटकांनी सिंहगड परिसरात जाणे टाळावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे पुणे वन विभागाचे आवाहन