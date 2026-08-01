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मुंबईत वादळी पावसाचा इशारा, तर राज्यातील 6 जिल्ह्यांना रेड अलर्ट; वाचा हवामानाचा आजचा अलर्ट

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काय आहे आजचा पावसाचा अंदाज जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:16 PM IST
मुंबईत वादळी पावसाचा इशारा, तर राज्यातील 6 जिल्ह्यांना रेड अलर्ट; वाचा हवामानाचा आजचा अलर्ट
Image Credit: weather update IMD issues yellow alert forecasts moderate rain and heavy showers at isolated places

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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