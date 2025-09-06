English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाप्पाच्या निरोपाला वरुणराजाही उपस्थित, विसर्जनाला Yellow Alert

दहा दिवस विराजमान झालेला बाप्पा आज भाविकांचा निरोप घेणार आहे. जड अंतःकरणाने भक्त आज गणरायाला निरोप देणार आहे. या दिवशी वरुण राजा देखील आपली उपस्थिती दाखवणार आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 6, 2025, 08:19 AM IST
बाप्पाच्या निरोपाला वरुणराजाही उपस्थित, विसर्जनाला Yellow Alert
Weather Update on Anant Chaturdashi 2025

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबईसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. ६ सप्टेंबर रोजी दिवसभर मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या अंदाजामुळे महापालिका अधिकारी आणि रहिवाशांना सतर्क ठेवण्यात आले आहे, शहरात पाणी साचण्याची आणि वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. पुढील ४८ तासांत मुंबई आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये अधूनमधून मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे आज दिवसभर अनंत चतुर्दशीला पाऊस असणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवारी मुंबईकरांनी आकाश राखाडी पाहिले आणि सकाळी पुन्हा एकदा पावसाने भिजलेल्या सरी आल्या. आज दिवसभर गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत पावसाची साथ असणार आहे. त्यामुळे थोडीशी गैरसोय होईल तसेच वाहतुकीची कोंडी होण्याची देखील दाट शक्यता आहे. 

शहरासाठी हवामान अंदाज

आयएमडीच्या अंदाजानुसार, पुढील ४८ तासांत मुंबई आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये अधूनमधून मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. शुक्रवार आणि शनिवारी ढगाळ आकाश आणि जोरदार पाऊस पडेल, त्यासोबत दमट आणि चिकट हवामान असेल. दिवसाचे तापमान ३०-३१ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमान २४ अंशांच्या जवळपास राहील, ज्यामुळे ओल्या हवामानाशी झुंजणाऱ्या रहिवाशांना फारसा दिलासा मिळणार नाही.

पुढील आठवड्यात पावसाचा जोर कमी होईल

मात्र, येत्या आठवड्यात पाऊस तितकाच तीव्रतेने राहणार नाही अशी अपेक्षा आहे. ७ सप्टेंबरपासून मुंबईत पावसाळी क्रियाकलापांमध्ये हळूहळू घट होण्याची शक्यता आहे. आयएमडीने रविवार आणि सोमवारी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. ९ आणि १० सप्टेंबरपर्यंत शहरात हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि या दिवसांसाठी हवामानविषयक कोणतेही इशारे जारी केलेले नाहीत, ज्यामुळे मुसळधार पावसापासून विश्रांती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे संकेत मिळतात.

दरम्यान, संपूर्ण महाराष्ट्रात हवामान विभागाने वेगवेगळ्या तीव्रतेचा पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला होता. ५ सप्टेंबर रोजी राज्यात मान्सून सक्रिय राहील. अनेक जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे, तर मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. उत्तर किनारी महाराष्ट्र देखील सतर्कतेवर आहे, सुमारे ५० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मच्छीमार आणि किनारी रहिवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

कोकणात  कोणता अलर्ट?

कोकण प्रदेशात परिस्थिती वेगळी असणार आहे. रायगड जिल्ह्यात काही भागात अति मुसळधार पावसाची शक्यता असून ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. दरम्यान, दुसरीकडे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे यलो अलर्ट इशारा देण्यात आला आहे. जो एकाकी ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता दर्शवितो परंतु रायगडइतका तीव्रता नाही. तापमानानुसार, कोकणात कमाल २९.४ अंश सेल्सिअस आणि किमान २५ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले जात आहे. जे ढगाळ आणि दमट हवामानाचे प्रतिबिंब आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbai Weather updatemumbai weatherHeavy Rains To Lash City TodayIMDIMD Issues Yellow Alert

इतर बातम्या

आता मुंबईत ‘संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील’ चौक? CM फडणवीस...

महाराष्ट्र बातम्या