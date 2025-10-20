Weather Update : दिवाळीत बरसणार पाऊस, IMD ची काय आहे भविष्यवाणी

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसानंतर, महाराष्ट्रात पुन्हा वादळ आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने (IMD) दिवाळीदरम्यान मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) सह राज्यातील अनेक भागात पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सध्या, मुंबई आणि आसपासच्या भागात तेजस्वी सूर्यप्रकाश पडत आहे आणि लोक "ऑक्टोबर उष्णते"ने त्रस्त आहेत. हवामान अचानक बदलू शकते. IMD नुसार, रविवारपासून तापमान कमी होण्यास सुरुवात होईल. सोमवार ते बुधवार संध्याकाळी मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या उपनगरांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, अरबी समुद्रात तयार होणारे कमी दाबाचे क्षेत्र किनारी भागातील हवामानाच्या पद्धतींमध्ये बदल करू शकते. ही प्रणाली वायव्येकडे सरकत असताना अधिक सक्रिय होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, दक्षिण अंदमान समुद्रावर चक्रीवादळ परिभ्रमण मंगळवारपर्यंत आग्नेय बंगालच्या उपसागरात एका नवीन दाब क्षेत्रात विकसित होऊ शकते.
यामुळे, केरळ, लक्षद्वीप, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमधील काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. पुढील चार ते पाच दिवस महाराष्ट्राच्या काही भागात वादळ आणि विजांसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याने कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रासाठी पिवळा इशारा जारी केला आहे.
हवामान विभागाच्या मते, 18 ते 22 ऑक्टोबर दरम्यान कोकण तसेच दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आणि 21 आणि 22 ऑक्टोबर रोजी मराठवाड्यात विजांसह गडगडाटी वादळे होण्याची शक्यता आहे. 21 आणि 22 ऑक्टोबर रोजी विदर्भातही विजांसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
रायगड, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये रविवारी विजांसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रत्नागिरी, नाशिक, सोलापूर, सांगली, धाराशिव, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये विखुरलेला हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यात आकाश बहुतेक ढगाळ राहील, तर दिवसाचे तापमान थोडे कमी असेल आणि रात्रीचे तापमान किंचित उष्ण असेल. एकंदरीत, या दिवाळीत महाराष्ट्रात रिमझिम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत सध्याचा हवामान अहवाल काय?
मुंबईत सध्या धुके (haze) आहे. तापमान 28°सेल्सिअस आहे, जे वाटतंय ३३°सेल्सिअस इतकं उकाडतंय. दृश्यमानता 1.6 किमी आहे आणि दाब 23.2 मिलिबार आहे.
आजचा कमाल आणि किमान तापमान काय असेल?
आजचा कमाल तापमान 31 °सेल्सिअस आणि किमान तापमान २४°सेल्सिअस असेल. सकाळी विखुरलेले ढग, दुपारी सूर्यप्रकाश आणि संध्याकाळी अधिक ढग असतील.
आर्द्रता, वारा आणि पावसाची शक्यता काय?
आर्द्रता 89% आहे, ज्यामुळे उकाडा जाणवेल. सध्या वारा नाही (० किमी/तास). पावसाची शक्यता ०% आहे आणि कोणताही पाऊस अपेक्षित नाही.