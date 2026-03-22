सावधान! महाराष्ट्रासह 15 राज्यांत पावसाचा थरार; 50 च्या वेगाने वाहणार वादळी वारा, IMD चा हाय अलर्ट!

पूर्व आणि उत्तर भारतात पुन्हा एकदा पावसाचा कहर होणार आहे. हवामान विभागाने बिहार, झारखंड आणि राजस्थानसह 15 राज्यांसाठी 23 मार्च ते 26 मार्च दरम्यान पावसाचा इशारा दिला आहे. या काळात ताशी 50 किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहतील. शेतकऱ्यांना घराबाहेरील कामे टाळण्याचा आणि सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
या वादळामुळे अनेक भागांमध्ये पिकांचे नुकसान होण्याचीही शक्यता आहे. या मुसळधार पावसामुळे तापमान 4 ते 5 अंश सेल्सिअसने कमी होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, पाचपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये गारपिटीचा इशारा देण्यात आला आहे. चला तर मग, २३ मार्च रोजी इतर राज्यांमध्ये जिल्हावार हवामान कसे असेल ते पाहूया.
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईत आलेली तीव्र उष्णतेची लाट हळूहळू ओसरत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात तापमान कमी होत असून, अनेक भागांमध्ये पाऊस पडला आहे. दरम्यान, बुधवारी कोल्हापूरमध्ये गारपिटीने हाहाकार माजवला, ज्यामुळे रस्त्यांवर गारांचे ढीग साचले. यापूर्वी मंगळवारी, धारशिव आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या गारपिटीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. हवामान विभागाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही पुढील दोन दिवस पाऊस आणि गारपिटीचा अंदाज वर्तवला आहे. या अवकाळी हवामानाच्या आपत्तीमुळे फळबागा आणि रब्बी पिकांना मोठा फटका बसला आहे.
धारशिव जिल्ह्यात, विशेषतः लोहारा शहर आणि आसपासच्या तालुक्यांमध्ये सायंकाळी मेघगर्जना आणि जोरदार गारपिटीमुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. परिसरातील सोसाट्याच्या वाऱ्याने उभी पिके उन्मळून पडली, तर गारपिटीने कच्चे आंबे उन्मळून पडले आणि द्राक्षांच्या घडांचे नुकसान झाले, ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. लातूर जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये अवकाळी पावसाने थैमान घातले.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील 48 तासांत ढगाळ आकाशामुळे विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या गारपिटीचीही शक्यता आहे. तथापि, हा दिलासा अल्पकाळ टिकेल; दोन ते तीन दिवसांनी हवामान पुन्हा बदलेल, ज्यामुळे तापमानात वाढ होऊन उष्णता वाढेल. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या शक्यतेमुळे काढणीसाठी तयार असलेल्या पिकांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, हवामान तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची आणि बागांची योग्य काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये दुपारपासून २० मार्चपर्यंत ढगाळ आकाश, वादळी पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता आहे. १८ ते २० मार्च दरम्यान वादळी पावसाची तीव्रता आणि क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे. या काळात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ढगाळ आकाश आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये गारपिटीची शक्यता आहे. हवामान विभागाने २१ मार्चपासून हवामान स्थिर होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी मेघगर्जनेसह पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटादरम्यान स्वतःची आणि आपल्या पाळीव प्राण्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. तसेच झाडांखाली, पत्र्याच्या शेडखाली, तसेच ट्रान्सफॉर्मर, विजेचे खांब आणि वीजवाहिन्यांजवळ उभे राहणे टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, मुंबई शहर आणि उपनगरातील हवामानातही बदल झाला आहे. दरम्यान, 23 मार्च रोजी मुंबईत हलक्या पावसाची शक्यता आहे.