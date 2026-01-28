English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेची चौकशी करा, मोठ्या नेत्याने व्यक्त केली शंका; काही दिवसांपूर्वी...

'अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेची चौकशी करा', मोठ्या नेत्याने व्यक्त केली शंका; 'काही दिवसांपूर्वी...'

Mamata Banerjee demands inquiry of Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली असून, राजकीय नेते शोक व्यक्त करत आहेत. यादरम्यान आता काहीजण दुर्घटनेवर प्रश्नही उपस्थित करु लागले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी केली जावी अशी मागणी केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 28, 2026, 02:32 PM IST
'अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेची चौकशी करा', मोठ्या नेत्याने व्यक्त केली शंका; 'काही दिवसांपूर्वी...'

Mamata Banerjee demands inquiry of Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली असून, राजकीय नेते शोक व्यक्त करत आहेत. यादरम्यान आता काहीजण दुर्घटनेवर प्रश्नही उपस्थित करु लागले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी केली जावी अशी मागणी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यासह जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही अशीच मागणी केली आहे. ही दुर्घटना फक्त एक अपघात असल्याचं अमान्य करत त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

Ajit Pawar Plane Crash CCTV: अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेचा CCTV समोर; बरोबर 8 वाजून 46 मिनिटांनी...; एकच आगडोंब

 

ममता बॅनर्जी यांनी अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटलं आहे की, "अजित पवारांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. ही बातमी समजल्यावर मला खूप धक्का बसला आहे. देशातील लोकांच्या आणि नेत्यांच्या सुरक्षेचा काही भरवसा नाही. अजित पवारांच्या निधनाची योग्य चौकशी झाली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ही चौकशी झाली पाहिजे". 

अजित पवार सत्ताधारी महायुतीपासून दूर जात होते असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. "ते सत्ताधाऱ्यांसोबत होते. पण काही दिवसांपूर्वी मी एक विधान वाचलं होतं, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोरील पक्षातील कोणीतरी विधान केलं होतं की, अजित पवार यांना भाजपाला सोडायचं आहे. त्यात आता जे झालं आहे त्याची योग्य चौकशी होण्याची गरज आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखालीच ही चौकशी झाली पाहिजे. इतर कोणतीही यंत्रणा नको. सर्व यंत्रणा विकत घेण्यात आल्या आहेत".

Ajit Pawar Plane Crash: विमान गोलं फिरलं अन् कोसळलं; त्यानंतर 3 ते 4 मोठे स्फोट; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला घटनाक्रम, 'त्या' 45 मिनिटात काय झालं?

 

देशासाठी हे खूप मोठं नुकसान आहे. ते दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र करणार होते. त्यांच्या कुटुंबाप्रती माझं दु:ख आणि संवेदना आहेत असंही त्यांनी म्हटलं. 

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, अशा एका प्रमुख नेत्याचे निधन हे देशाचं नुकसान आहे. विमान अपघाताची तांत्रिक किंवा इतर कारणे स्पष्टपणे स्थापित करण्यासाठी पारदर्शक चौकशीची मागणीही त्यांनी केली.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mamata banerjeeAjit Pawar Plane Crash CCTVAjit Pawar Plane Accident CCTVAjit Pawar Death State MourningNational Mourning India Rules

इतर बातम्या

सुबोध भावे यांनी अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली केली...

मनोरंजन