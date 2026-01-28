'अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेची चौकशी करा', मोठ्या नेत्याने व्यक्त केली शंका; 'काही दिवसांपूर्वी...'

Mamata Banerjee demands inquiry of Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली असून, राजकीय नेते शोक व्यक्त करत आहेत. यादरम्यान आता काहीजण दुर्घटनेवर प्रश्नही उपस्थित करु लागले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी केली जावी अशी मागणी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यासह जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही अशीच मागणी केली आहे. ही दुर्घटना फक्त एक अपघात असल्याचं अमान्य करत त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटलं आहे की, "अजित पवारांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. ही बातमी समजल्यावर मला खूप धक्का बसला आहे. देशातील लोकांच्या आणि नेत्यांच्या सुरक्षेचा काही भरवसा नाही. अजित पवारांच्या निधनाची योग्य चौकशी झाली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ही चौकशी झाली पाहिजे".
BIG! Mamata Banerjee alleges she read on SM that Ajit Pawar was set to leave BJP & links it to today’s incident
— "People are unsafe & I demand a Supreme Court probe."
Politicising deaths for gain. How are VULTURES different if we do the same? pic.twitter.com/AUb7MBmflO
— The Analyzer (News Updates) (@Indian_Analyzer) January 28, 2026
अजित पवार सत्ताधारी महायुतीपासून दूर जात होते असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. "ते सत्ताधाऱ्यांसोबत होते. पण काही दिवसांपूर्वी मी एक विधान वाचलं होतं, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोरील पक्षातील कोणीतरी विधान केलं होतं की, अजित पवार यांना भाजपाला सोडायचं आहे. त्यात आता जे झालं आहे त्याची योग्य चौकशी होण्याची गरज आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखालीच ही चौकशी झाली पाहिजे. इतर कोणतीही यंत्रणा नको. सर्व यंत्रणा विकत घेण्यात आल्या आहेत".
देशासाठी हे खूप मोठं नुकसान आहे. ते दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र करणार होते. त्यांच्या कुटुंबाप्रती माझं दु:ख आणि संवेदना आहेत असंही त्यांनी म्हटलं.
जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, अशा एका प्रमुख नेत्याचे निधन हे देशाचं नुकसान आहे. विमान अपघाताची तांत्रिक किंवा इतर कारणे स्पष्टपणे स्थापित करण्यासाठी पारदर्शक चौकशीची मागणीही त्यांनी केली.