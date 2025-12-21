Solapur Result: भाजपाचा निकालाआधीच जल्लोष, कार्यकर्त्यांनी फोडले फटाके, शहरात झळकले विजयाचे बॅनर

Western Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayat Election Result: राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींचे निकाल आज जाहीर होणार आहेत. महापालिका निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिलं जात आहे. मतमोजणीला आता सुरुवात झाली असून, कल हाती येऊ लागले आहेत. सोलापुरात भाजपाला आपल्या विजयाचा फारच आत्मविश्वास दिसत आहे. कारण सोलापुरात निकालाआधीच भाजपा कार्यकर्त्यांनी जल्लोष सुरु केला आहे.
सोलापुरातील अक्कलकोटमध्ये निकालाअगोदरच भाजपा कार्यकर्त्यांकडून जल्लोषाला सुरुवात झाली आहे. मतमोजणी सुरु होण्याआधीच अक्कलकोटमध्ये अभिनंदनाचे बॅनर झळकले आहेत. निकालापूर्वीच भाजपा कार्यकर्त्यांनी फटाके उडवत जल्लोष सुरु केला आहे. भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार मिलन कल्याणशेट्टी यांच्या अभिनंदनाचे बॅनर अक्कलकोट शहरात लावण्यात आले आहेत.
अक्कलकोटमध्ये भाजप विरुद्ध शिवसेना शिंदे गट विरुद्ध काँग्रेस अशी तिरंगी लढत आहे. भाजपतर्फे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे बंधू मिलन कल्याणशेट्टी, काँग्रेसतर्फे अशपाक बळोरगी, शिवसेना शिंदे गटातर्फे रईस टिनवाला हे उमेदवार आहेत.
भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विजयाचा इतका आत्मविश्वास आहे की मतमोजणी सुरु होण्याआधीच मिलन कल्याणशेट्टी यांचे नगराध्यक्ष म्हणून अभिनंदनाचे बॅनर शहरभर लावण्यात आलेत.