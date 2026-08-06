पश्चिम रेल्वेचे मुंबईकरांसाठी गिफ्ट, आता कोकणात आरामात जाता येणार, विशेष ट्रेन 'या' स्थानकांत थांबणार

मुंबईकरांना आता वेध लागलेत ते कोकणात जाण्याचे. गणेशोत्सवासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. त्यामुळं नागरिकांची कोकणातील गाड्यांची तिकीट मिळवण्यासाठी धडपड सुरू आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही रेल्वेने गणेशोत्सवासाठी स्पेशल ट्रेनची घोषणा केली आहे. पश्चिम रेल्वेने 8 ट्रेनच्या माध्यमातून एकूण 42 विशेष फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्या सप्टेंबर महिन्यात विविध दिवशी धावणार आहेत.
मध्य रेल्वेनेदेखील कोकणासाठी विशेष गाड्यांची घोषणा केली होती. मात्र या गाड्या सीएसएमटी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि पुणे येथून सुटणार आहेत. मध्य रेल्वेने एकूण246 गाड्यांची घोषणा केली आहे. मात्र पश्चिम उपनगरातील या गाड्या सुटणार नसल्यामुळं या परिसरातील नागरिकांना एलटीटी, सीएसएमटीपर्यंत प्रवास करावा लागणार होता. मात्र आता पश्चिम रेल्वेने नागरिकांना दिलासा दिला आहे.
पश्चिम रेल्वेने मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनससह गुजरातमधील स्थानकांवरुन विशेष गाड्या जाहीर केल्याने बोरीवली, वसई-विरार, पालघर तसेच गुजरातमधील प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या विशेष गाड्या 9 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान विविध दिवशी धावणार असून गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र ट्रेनचे बुकिंग कधी सुरू होणार याबाबत मात्र अद्याप अधिकृत घोषणा बाकी आहे.
विशेष गाड्यांना मुंबई सेंट्रल, बोरीवली, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, सावंतवाडी या स्थानकांवर थांबे दिले आहेत.
मुंबई सेंट्रल-सावंतवाडी रोड मार्गावर 16 फेऱ्या धाणार असून, मुंबई सेंट्रल-ठोकूर, वांद्रे टर्मिनस-रत्नागिरी, वडोदरा-रत्नागिरी, विश्वामित्री-रत्नागिरी, उधना-रत्नागिरी आणि वलसाड-रत्नागिरी या मार्गावरही गाड्या धावणार आहेत. त्यामुळे मध्य रेल्वेवरील ताण कमी होणार आहे.
रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) आणि सावंतवाडी रोड दरम्यान या नवीन नियमित एक्स्प्रेसला नुकतीच मंजुरी दिली. या 510 किलोमीटरच्या मार्गावर ही गाडी दररोज धावणार असून, सीएसएमटी ते सावंतवाडीसाठी गाडी क्रमांक 15087 आणि सावंतवाडी ते सीएसएमटीसाठी गाडी क्रमांक 15088 असेल.
मध्य रेल्वे यंदा 246 गणपती विशेष गाड्या चालविणार आहे. 184 आरक्षित विशेष तसेच 62 अनारक्षित मेमू विशेष ट्रेन असतील. सीएसएमटी, एलटीटी, पुणे येथून सावंतवाडी रोड, रत्नागिरी आणि मडगाव या स्थानकांसाठी या गाड्या धावतील. सीएसएमटीवरून 98, एलटीटीहून 76, पुणेहून 10 विशेष गाड्या सुटतील.