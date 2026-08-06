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पश्चिम रेल्वेचे मुंबईकरांसाठी गिफ्ट, आता कोकणात आरामात जाता येणार, विशेष ट्रेन 'या' स्थानकांत थांबणार

कोकण रेल्वेवरील प्रचंड गर्दी आणि चाकरमान्यांचे हाल आता कमी होण्याची चिन्हे आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:13 AM IST
पश्चिम रेल्वेचे मुंबईकरांसाठी गिफ्ट, आता कोकणात आरामात जाता येणार, विशेष ट्रेन 'या' स्थानकांत थांबणार
Image Credit: कोकणात जाण्यासाठी स्पेशल ट्रेन (PHOTO: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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