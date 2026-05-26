Bandra मधील अनधिकृत बांधकाम पाडल्यानंतर हजारो बेघर गेले कुठे? धक्कादायक माहिती समोर

Bandra Garib Nagar Demolition Update: वांद्रे येथील रेल्वेच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात करावाई करण्यात आल्यानंतर हजारो बेघर गेलेत कुठे?
Bandra Garib Nagar Demolition Update: मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या गरीबनगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून 19 मे ते 23 मे दरम्यान अतिक्रमण हटाव मोहिम राबवण्यात आली. पाच दिवस चालेल्या या मोहिमेदरम्यान सुरुवातीला सुमारे 400 तर अखेरीस जवळपास 500 अनधिकृत झोपड्या आणि बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आल्या. मात्र या कारवाईनंतर येथे राहणारे नागरिक कुठे गेले असा प्रश्न अनेकांना पडला असून याचं संभाव्य उत्तर समोर आलं आहे. येथील बेकायदेशीर झोपडपट्टीत राहणारे हजारों नागरिक त्यांची घरं पाडल्यानंतर कुठे गेले? यासंदर्भात सूचक विधान मुंबईपासून जवळच असलेल्या भागातील माजी महापौरांनी केल्याने या स्थलांतरावरुन नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
वांद्रे येथील गरीबनगर परिसरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पश्चिम रेल्वेने 19 मेपासून 23 मेपर्यंत मोठी अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबववली गेली होती. या मोहिमेसाठी 1 हजार 200 हून अधिक पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा कर्मचारी आणि प्रशासन यंत्रणा तैनात करण्यात आली होती. रेल्वेच्या सुमारे 5 हजार 200 चौरस मीटर (1.28 एकर) जागेवरील अतिक्रमण हटवून जागा मोकळी केली आहे. ही जागा वांद्रे टर्मिनसचा विस्तार, पाचवी व सहावी रेल्वे लाईन टाकणे, स्थानिक रेल्वे स्थानकावरील गर्दी कमी करणे आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी वापरली जाणार आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सजवळील या जागेची आजच्या काळातील किंमत ₹600 कोटींच्या आसपास आहे.
मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथे राबवण्यात आलेल्या मोठ्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेनंतर बेघर झालेल्या नागरिकांचे संभाव्य स्थलांतर आता वसई-विरारमध्ये चर्चेत केंद्रस्थानी आले आहे. "वांद्रेतील बेघरांचे लोंढे वसई-विरारमध्ये येऊ नयेत," अशी स्पष्ट भूमिका वसई-विरार महापालिकेचे माजी महापौर राजीव पाटील यांनी घेतली आहे. शहरातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर गंभीर इशारा देताना त्यांनी हे विधान केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून वांद्रे येथील बेघरांचा मोर्चा वसई-विरारकडे वळाला आहे का? हे लोक वांद्रे येथून वसई-विरारमध्ये हळूहळू स्थायिक होत आहेत का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. वांद्रे येथील कारवाईमध्ये शेकडो कुटुंबे पूर्णपणे बेघर झाली असून हजारो रहिवासी प्रभावित झाले आहेत. हे सर्वजण आता वसई-विरारमध्ये स्थलांतरित होत असल्याची चर्चा आहे.
कारवाई करण्यात आलेल्या वांद्रे येथील झोपडपट्टीमधील सुमारे 100 कुटुंबं/घरं पुनर्वसनास पात्र आहेत. त्यांच्या घरांवरील वरच्या मजल्यांचे आंशिक पाडकाम करण्यात आले आहे. ही घरं तोडण्यात आलेली नाही. ती पुनर्वसनानंतर तोडली जाणार आहेत. मात्र या घरांना एवढं नुकसान झाल्याचं सांगितलं जात आहे की या कुटुंबांनीही घरं सोडून स्थलांतर केल्याची माहिती मिळत आहे.