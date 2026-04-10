Mumbai News: मुंबई लोकलच्या मेट्रोमनने गमावली नोकरी, कारण फारच विचित्र; नेमकं 11 वाजता घडलं काय?

Mumbai Local Train News: मुंबईची लाईफलाइन असलेल्या लोकल ट्रेनचे मोटरमन सामान्यपणे संप, मागण्या आणि आंदोलनामुळे चर्चेत असतात. मात्र सध्या एक मोटरमन अगदी विचित्र कारणासाठी नोकरी गेल्याने चर्चेत आहेत. नेमकं या प्रकरणात घडलं काय ते पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 10, 2026, 08:59 AM IST
स्टेशनवर तुफान गर्दी झालेली असताना हा प्रकार घडला (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

Mumbai Local Train Motorman Suspended: मुंबईची लाइफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेनचे मोटरमन संप करतात तेव्हा मुंबई ठप्प होते. मुंबईकरांनी हा अनुभव अनेकदा घेतला आहे. त्यामुळेच मोटरमनच्या मागण्या, आंदोलन या गोष्टी मुंबईकरांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या ठरतात. मात्र सध्या मुंबई लोकलचा एक मोटरमन त्याच्या निलंबनामुळे चर्चेत आहे. या मोटरमनने नेमकं असं केलं की ज्यामुळे शेकडो प्रवाशांचे हाल तर झालेत पण त्याला नोकरीही गमावावी लागले ते पाहूयात...

घडलं काय?

पश्चिम रेल्वेवरील विरार – दादर 15 डबा जलद लोकलने भाईंदर येथील थांबा चुकविल्याची घटना घडली. प्रवासी जलद लोकल पकडण्यासाठी फलाटावर उतरले. परंतु, लोकल भाईंदर येथे न थांबता पुढे निघून गेली. कार्यालयात जाण्याच्या धावपळीत असतानाच घडलेल्या या प्रकारामुळे अनेक प्रवाशांचा खोळंबा झाला. या घटनेमुळे शेकडो प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. या प्रवाशांनी पाठीमागून येणारी वातानुकूलित लोकल थांबवली आणि त्यातून प्रवास केला. लोकल थांबा चुकविणाऱ्या मोटरमनचे निलंबन करण्यात आले असून या प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.

एसी लोकलची दारंच लागेनात

विरार येथून बुधवार, 8 एप्रिल रोजी सकाळी 10.44 वाजता विरार – दादर 15 डबा जलद लोकल सुटली. या लोकलला वसई रोड, भाईंदर, दहिसर, अंधेरी आणि दादर येथे थांबे आहेत. ही लोकल सकाळी 11.01 वाजता भाईंदर स्थानकात येण्याची नियोजित वेळ होती. या लोकलची भाईंदर स्थानकात उद्घोषणा झाली. प्रवासी जलद लोकल पकडण्यासाठी फलाटावर उतरले. परंतु, लोकल भाईंदर येथे न थांबता पुढे निघून गेली. कार्यालयात जाण्याच्या धावपळीत असतानाच घडलेल्या या प्रकारामुळे अनेक प्रवाशांचा खोळंबा झाला. संतप्त प्रवाशांनी भाईंदर येथे सकाळी 11.14 वाजता आलेली विरार – चर्चगेट वातानुकूलित लोकल थांबवली. प्रवासी या लोकलमध्ये चढले. त्यामुळे लोकलमध्ये प्रचंड गर्दी झाली. मात्र वातानुकूलित लोकलचे दरवाजे बंद होत नव्हते. परिणामी, लोकल मार्गस्थ होत नव्हती. यामुळे रेल्वे कर्मचारी आणि प्रवासी यांच्यात वाद झाला. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली आहे.

...म्हणून मोटरमन निलंबित

प्राथमिक तपासात मोटरमनची चूक असल्याचे समोर आल्याने संबंधित मोटरमनला तत्काळ निलंबित करण्यात आले. चौकशीदरम्यान नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. म्हणजेच लोकल थांबा चुकवल्याने या मोटरमनने नोकरी गमावली असून त्याची चौकशीही केली जाणार आहे. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

