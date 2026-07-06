सर्व ट्रेन आहे तिथेच थांबल्यात; पश्चिम रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे बंद

Western Railway Rain Update : महाराष्ट्रात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. मुसळधार पावसाचा मोठा फटका मुंबईला देखील बसला आहे. मुंबईला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबईत मुसळधरा पाऊस पडत आहे. यामुळे मुंबईत जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुंबईची लाईफ लाईन असलेली लोकल सेवा विस्कळीत झाली आहे. पश्चिम रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली आहे. सर्व ट्रेन आहे तिथेच थांबल्या आहेत. मध्य रेल्वेची वाहतूक सुरु असली तरी लोकल अर्धा तास उशीराने धावत आहेत.
मुसळधार पावसाममुळे अनेक ठिकाणी रेल्वे रुळ पाण्याखाली गेले आहेत. पश्चिम रेल्वेच्या वाहतूकीवर याचा परिणाम झाला आहे. लोकल विरारच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल ट्रेन खोळंबल्या आहेत. सर्व ट्रेन जागच्या जागी थांबल्या असल्याची माहिती समोर येत आहे.
विरार रेल्वे स्थानकामध्ये लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस ट्रेन पावसामुळे थांबून आहेत. मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखला जाणाऱ्या लोकल सेवेला पावसाचा मोठा फटका बसला असून विरार रेल्वे स्थानकात अनेक प्रवासी ताटकळत आहेत.
पश्चिम रेल्वेने रेल्वेच्या माहितीसाठी संबंधित स्टेशनच्या हेल्पडेस्कवरील हेल्पलाईन क्रमांक जारी केले आहेत.
▪️ एमएमसीटी – 022 67644247, 022 67645563
▪️ बीडीटीएस – 022 67647594 | 8655394346
▪️ बीव्हीआय – 022 67634155
▪️ वापी – 022 67649545 | बीएसएनएल: 0260-2462341
▪️ एसटी – 022 67641204 | 8104460415
▪️ बीएल – 022 67649453 | बीएसएनएल: 02633-341903
09705 जयपूर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (JCO 05.07.2026) ही गाडी उधना येथेच थांबवण्यात आली आहे. उधना आणि बांद्रा टर्मिनस दरम्यानची सेवा रद्द करण्यात आली आहे.
09706 बांद्रा टर्मिनस – जयपूर स्पेशल (JCO 06.07.2026) ही गाडी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी त्यानुसार आपल्या प्रवासाचे नियोजन करावे. झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.
अनेक एक्सप्रेस ट्रेनच्या वेळापत्रकात बदल
वसई रोड, नालासोपारा, सफाळे आणि केळवे रोड स्थानकांदरम्यान पाणी साचल्यामुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. परिणामी, आज, 6-07-2026 रोजी खालील मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आहे.
१२४७१ बांद्रा टर्मिनस – श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्स्प्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: ११:०० वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १२:०० वाजता
२२४५१ बांद्रा टर्मिनस – चंदीगड एक्स्प्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: १२:०० वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १३:०० वाजता
२२९१५ बांद्रा टर्मिनस – हिसार एक्स्प्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: १२:१५ वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १३:१५ वाजता
१२९२५ बांद्रा टर्मिनस – अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: ११:३० वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १२:४५ वाजता
१९२१७ वांद्रे टर्मिनस – वेरावळ एक्सप्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: १३:३५ वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १६:३५ वाजता
१२९५३ मुंबई सेंट्रल – हजरत निजामुद्दीन ऑगस्ट क्रांती राजधानी एक्सप्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: १७:१० वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १९:२५ वाजता