/LPG Rate: मुंबई ते यवतमाळ... महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर जाणून घ्या!

LPG Gas Cylinder Price Today 18 May 2026 : आज तुम्ही गॅस सिलेंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल तर आजचे तुमच्या शहरातील घरगुती आणि गॅसची किंमत किती आहे याबद्दल आणि PNG च्या दरांबद्दल अधिक जाणून घ्या.
LPG and PNG Gas Cylinder Price Today 18 May 2026: 18 मे रोजी देशातील काही मोठ्या शहरांमध्ये एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये घरगुती 14.2 किलोचे सिलेंडर आजही त्याच किमतींनी उपलब्ध आहेत. दिल्लीमध्ये एक घरगुती सिलेंडर ₹913 मध्ये मिळत आहे. याच दरम्यान, व्यावसायिक किंवा कमर्शियल एलपीजीचे दर महाग आहेत. मागील काही महिन्यांत वारंवार वाढ झाल्यामुळे, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरचे दर आता ₹3,000 पेक्षा जास्त झाले आहेत. ही परिस्थिती खास करून मोठ्या शहरांमध्ये व्यवसायिकांवर वित्तीय दबाव निर्माण करत आहे.
पश्चिम आशियातील राजकीय तणाव आणि ईरान-संबंधित युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा चिंताजनक झाला आहे. अशा परिस्थितीत, २०,००० मीट्रिक टन एलपीजी वाहणारे एक जहाज गुजरातच्या कांडला बंदरावर पोहचले आहे. मार्शल आयलंड्सच्या ध्वजाखाली चालणारे MV SYMI जहाज कतरहून आले असून, १३ मे रोजी होर्मुज जलडमरूमध्य पार करून शनिवार रात्री सुमारे ११.३० वाजता कांडला पोहचले. मार्चपासून भारताचे १३ जहाज, ज्यात १२ एलपीजी टँकर आणि १ कच्च्या तेलाचा टँकर आहे, होर्मुज जलडमरूमध्येून सुरक्षितपणे पार झाले आहेत. हा मार्ग ओमानच्या किनाऱ्याजवळील संकरा जलमार्ग असून, जगातील सुमारे २०% ऊर्जा पुरवठा याच मार्गातून जातो.
२८ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे हा मार्ग मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला आहे. अमेरिका आणि इस्राएल यांनी ईरानवर संयुक्त हल्ले केले, ज्यावर ईरानने उत्तरात्मक हल्ले केले, आणि त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठा तणाव निर्माण झाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नागरिकांना काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत, ज्यामुळे ऊर्जा बचत, विदेशी चलन बचत आणि पर्यावरण संरक्षण शक्य होईल:
मोदींनी आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्याचेही आवाहन केले आणि सांगितले की प्रत्येक कुटुंबाने अन्नतेल वाचवणे, पर्यावरणाचा रक्षण करणे आणि देशाच्या चलनसंकल्पासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
(लक्षात ठेवा: घरेलू एलपीजीचे दर स्थिर आहेत, पण व्यावसायिक एलपीजीमध्ये गेल्या काही महिन्यांतील वाढीनंतर दर जास्त आहेत.)
पीएनजी दरामध्ये आज कोणताही बदल नाही.