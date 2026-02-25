English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

BMC Educational Budget: डिजिटल वर्ग आणि मोफत बेस्ट पास, शैक्षणिक विकासासाठी काय आहेत नव्या तरतुदी?

Educational Budget 2026-27: आज 25 फेब्रुवारी रोजी मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला. ज्यामध्ये शैक्षणिक विकासावर विशेष भर दिला गेला. यावेळी शाळांची पुनर्बांधणी, डिजिटल वर्ग, विज्ञान पार्क, प्रयोगशाळा अशा अनेक सुविधांसाठी तरतुदी मांडल्या गेल्या. या तरतुदी कोणत्या आहेत, सविस्तर जाणून घेण्यासाठी ही बातमी नक्की वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 25, 2026, 02:09 PM IST
BMC Educational Budget: डिजिटल वर्ग आणि मोफत बेस्ट पास, शैक्षणिक विकासासाठी काय आहेत नव्या तरतुदी?
Photo Source: Yandex

Provisions For Educational Development In BMC Budget: विधानभवनात दुसर्‍या अर्थसंकल्पाचे अधिवेशन सुरू आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी सोमवार पासून या अधिवेशनाला सुरुवात झाली. हे अधिवेशन राज्य अर्थसंकल्पीय कामकाजासाठी महत्त्वाचे असणार आहे. आज या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असेल. तसेच 6 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करतील. या अधिवेशनात गेले दोन दिवस अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच आज होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावर विशेष भर दिला गेला आहे. काय आहेत विशेष तरतूदी पुढील माहितीच्या आधारे जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

शिक्षणासाठी 4,248 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

मुंबई महापालिकेच्या सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 4,248 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या आधुनिक गरजा आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात मागील वर्षांपेक्षा 292 कोटींची वाढ झाली आहे. 

 

शैक्षणिक अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी काय आहेत?

  • शालेय इमारत दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी 340 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • गेमिफाईड लर्निंग अॅप, खगोलशास्त्रीय प्रयोगशाळा, स्टीम रोबोटिक्स प्रयोगशाळांसाठी 3 कोटी देण्यात येणार आहेत.
  • सायबर साक्षरता सुविधांसाठी 23 कोटी 60 लाखांची तरतूद आहे. 
  • यावर्षीपासून विद्यार्थ्यांच्या अत्याधुनिक बैठकीच्या सुविधांसाठी  एमडीएफ डेस्क चेअर्स यावर्षीपासून देण्यात येणार आहेत. ज्यासाठी 34 कोटींची तरतूद आहे. 
  • मुलींच्या शिक्षणाकरता३१ कोटींची उपस्थिति भत्ता आहे.   
  • संगीत अकादमीसाठी  22 लाखांची तरतूद आहे. 
  • इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळांसाठी 3.87 कोटींची तरतूद आहे.  
  • विज्ञान पार्कांसाठी 5 कोटी आणि  विज्ञान प्रयोगशाळा अद्ययावतीकरणासाठी 10 लाखांची तरतूद.  
  • डिजीटल क्लासरुमसाठी 24 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 
  • 6 कोटी 7 लाख नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहलीसाठी देण्यात येणार आहेत. 
  • सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी 42 कोटींची तरतूद. 
  • विद्यार्थ्यांना मोफत बेस्ट पास उपलब्ध करण्यासाठी 8 कोटी 70 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. 
  • नवीन टॅब खरेदी आणि दुरुस्तीसाठी 31.73 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

 

नक्की वाचा>>> "Digital Arrestअसा कोणता प्रकारच नाही", मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे जनतेला सतर्कतेचे आवाहान

 

राज्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी कोणत्या नवीन सुविधांचे नियोजन? 

  • 10 वीच्या परिक्षेत 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणा-या मुंबईतील पहिल्या 25 विद्यार्थांना पदवीपर्यंतची पदवीपर्यंतचा शैक्षणिक खर्च महापालिका उचलणार, ट्युशन फी पालिका देणार.
  • ड्रग्स, व्यसनाधिनता यांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्याकरता विशेष सत्र , शिबीरं घेणार. 
  • गणित विषयाची भीती कमी करण्याकरता गणित गुरूवार उपक्रमाची सुरुवात होणार.
  • ग्रंथालय अद्ययावतीकरणासाठी 5 कोटींची तरतुद देण्यात येणार आहे. 
  • संगीत साहित्य खरेदीसाठी 36 कोटींची तरतूद. 
  • 3री ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन.
  • इको वॉरियर्स या पर्यावरण संवर्धन उपक्रमासाठी 2.40 कोटींची तरतूद.  
  • दिव्यांग थेरपी साहित्यासाठी 10 लाखांची तरतूद.  
  • सांघीक खेळांसाठी देखील सुविधा देण्यात येणार. कलेचे प्रशिक्षण देण्याकरता 3 आर्ट एक्सलेंस सेंटर तयार करणार. 
  • अंधेरी पूर्व मध्ये नवीन सिबीएसई शाळा सुरु करण्यात येणार. 

नक्की वाचा>>>मुंबईतील मोक्याचे जागेवरील मोकळे भूखंड आणि व्‍यावसायिक इमारती खरेदी करण्याची संधी; BMC कडून 12 मालमत्तांचा ई-लिलाव

महायुतीच्या वचननाम्यातील शैक्षणिक धोरणातील वचने फक्त कागदावरच?

दरम्यान, सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात मराठी शाळांसाठी विकासाकरता वेगळी तरतूद करण्यात आलेली नाही. मात्र, इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा आणि सीबीएसई शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मराठी शाळांच्या विकासाबाबत महायुतीच्या वचननाम्यातील शैक्षणिक धोरणातील वचने फक्त कागदावरच राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
BMC Budget 2026-27Educational Developmentmumbai marathi news

इतर बातम्या

ऑर्केस्ट्रा बारवर शासनाची करडी नजर; 'या' नियामांच...

महाराष्ट्र बातम्या