BMC Educational Budget: डिजिटल वर्ग आणि मोफत बेस्ट पास, शैक्षणिक विकासासाठी काय आहेत नव्या तरतुदी?

Provisions For Educational Development In BMC Budget: विधानभवनात दुसर्या अर्थसंकल्पाचे अधिवेशन सुरू आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी सोमवार पासून या अधिवेशनाला सुरुवात झाली. हे अधिवेशन राज्य अर्थसंकल्पीय कामकाजासाठी महत्त्वाचे असणार आहे. आज या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असेल. तसेच 6 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करतील. या अधिवेशनात गेले दोन दिवस अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच आज होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावर विशेष भर दिला गेला आहे. काय आहेत विशेष तरतूदी पुढील माहितीच्या आधारे जाणून घेऊया.
मुंबई महापालिकेच्या सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 4,248 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या आधुनिक गरजा आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात मागील वर्षांपेक्षा 292 कोटींची वाढ झाली आहे.
दरम्यान, सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात मराठी शाळांसाठी विकासाकरता वेगळी तरतूद करण्यात आलेली नाही. मात्र, इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा आणि सीबीएसई शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मराठी शाळांच्या विकासाबाबत महायुतीच्या वचननाम्यातील शैक्षणिक धोरणातील वचने फक्त कागदावरच राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.