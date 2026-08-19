/आज 1 लीटर पेट्रोल-डिझेलचे अन् प्रति किलो CNGचे दर काय? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील भाव

Petrol-Diesel Price Today, 19 August 2026: आज गाडीमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल भरायचं असेल, तर आधी आपल्या शहरातील इंधनाचे दर जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. सरकारी तेल कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे सुधारित दर जाहीर करतात. आज, 19 ऑगस्ट रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे काल लागू असलेल्या दरांवरच आजही इंधन मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज पेट्रोल आणि डिझेल किती रुपयांना मिळत आहे, याची शहरनिहाय यादी खाली दिली आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे आजचे दर
- मुंबई — पेट्रोल: ₹111.21 | डिझेल: ₹97.83
- ठाणे — पेट्रोल: ₹111.21 | डिझेल: ₹98.00
- पालघर — पेट्रोल: ₹112.29 | डिझेल: ₹98.89
- रायगड — पेट्रोल: ₹109.08 | डिझेल: ₹98.51
- रत्नागिरी — पेट्रोल: ₹113.10 | डिझेल: ₹99.85
- सिंधुदुर्ग — पेट्रोल: ₹109.55 | डिझेल: ₹96.08
- पुणे — पेट्रोल: ₹111.52 | डिझेल: ₹98.68
- अहमदनगर — पेट्रोल: ₹111.71 | डिझेल: ₹98.30
- कोल्हापूर — पेट्रोल: ₹112.57 | डिझेल: ₹99.23
- सांगली — पेट्रोल: ₹108.79 | डिझेल: ₹95.32
- सातारा — पेट्रोल: ₹108.77 | डिझेल: ₹95.30
- सोलापूर — पेट्रोल: ₹108.89 | डिझेल: ₹95.42
- नाशिक — पेट्रोल: ₹112.44 | डिझेल: ₹99.07
- धुळे — पेट्रोल: ₹112.24 | डिझेल: ₹98.10
- जळगाव — पेट्रोल: ₹111.81 | डिझेल: ₹98.25
- नंदुरबार — पेट्रोल: ₹112.64 | डिझेल: ₹97.83
- छत्रपती संभाजीनगर — पेट्रोल: ₹112.86 | डिझेल: ₹98.72
- बीड — पेट्रोल: ₹113.03 | डिझेल: ₹99.20
- हिंगोली — पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.75
- जालना — पेट्रोल: ₹113.18 | डिझेल: ₹99.60
- लातूर — पेट्रोल: ₹113.05 | डिझेल: ₹99.45
- नांदेड — पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.65
- उस्मानाबाद — पेट्रोल: ₹113.02 | डिझेल: ₹99.30
- परभणी — पेट्रोल: ₹109.56 | डिझेल: ₹96.09
- अमरावती — पेट्रोल: ₹112.78 | डिझेल: ₹98.64
- अकोला — पेट्रोल: ₹112.06 | डिझेल: ₹98.48
- बुलढाणा — पेट्रोल: ₹112.63 | डिझेल: ₹99.28
- वाशिम — पेट्रोल: ₹112.45 | डिझेल: ₹98.90
- यवतमाळ — पेट्रोल: ₹112.90 | डिझेल: ₹99.40
- नागपूर — पेट्रोल: ₹111.72 | डिझेल: ₹98.38
- भंडारा — पेट्रोल: ₹112.40 | डिझेल: ₹99.47
- चंद्रपूर — पेट्रोल: ₹112.58 | डिझेल: ₹99.26
- गडचिरोली — पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.80
- गोंदिया — पेट्रोल: ₹112.95 | डिझेल: ₹99.50
- वर्धा — पेट्रोल: ₹111.90 | डिझेल: ₹98.35
दरांमध्ये रोज काय बदल होतो?
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सरकारी तेल कंपन्यांकडून दररोज सकाळी 6 वाजता अपडेट केले जातात. त्यामुळे गाडीमध्ये इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजा दर तपासणे फायदेशीर ठरते.
महाराष्ट्रातील CNGचे आजचे दर
- अहमदनगर — ₹105.36 प्रति किलो | बदल: +₹2.34
- अकोला — ₹103.53 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
- अमरावती — ₹103.78 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
- छत्रपती संभाजीनगर — ₹105.36 प्रति किलो | बदल: +₹2.34
- भंडारा — ₹98.93 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
- बीड — ₹96.50 प्रति किलो | बदल नाही
- चंद्रपूर — ₹100.00 प्रति किलो | बदल: +₹1.00
- धुळे — ₹93.65 प्रति किलो | बदल नाही
- गडचिरोली — ₹98.93 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
- गोंदिया — ₹98.93 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
- हिंगोली — ₹103.53 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
- जळगाव — ₹96.50 प्रति किलो | बदल नाही
- जालना — ₹96.50 प्रति किलो | बदल नाही
- कोल्हापूर — ₹101.00 प्रति किलो | बदल: +₹4.05
- लातूर — ₹90.00 प्रति किलो | बदल नाही
- मुंबई — ₹86.00 प्रति किलो | बदल नाही
- नागपूर — ₹94.90 प्रति किलो | बदल नाही
- नांदेड — ₹94.00 प्रति किलो | बदल नाही
- नंदुरबार — ₹100.64 प्रति किलो | बदल: +₹6.00
- नाशिक — ₹96.50 प्रति किलो | बदल नाही
- उस्मानाबाद — ₹90.00 प्रति किलो | बदल नाही
- पालघर — ₹84.25 प्रति किलो | बदल नाही
- परभणी — ₹90.65 प्रति किलो | बदल नाही
- पुणे — ₹97.50 प्रति किलो | बदल नाही
- रायगड — ₹93.07 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
- रत्नागिरी — ₹90.00 प्रति किलो | बदल नाही
- सांगली — ₹105.36 प्रति किलो | बदल: +₹2.34
- सातारा — ₹105.36 प्रति किलो | बदल: +₹2.34
- सिंधुदुर्ग — ₹89.00 प्रति किलो | बदल नाही
- सोलापूर — ₹93.00 प्रति किलो | बदल नाही
- ठाणे — ₹84.25 प्रति किलो | बदल नाही
- वर्धा — ₹100.00 प्रति किलो | बदल: +₹1.00
- वाशिम — ₹103.53 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
- यवतमाळ — ₹103.78 प्रति किलो | बदल: +₹4.00
कच्च्या तेलाच्या दराचं काय?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. आज ब्रेंट क्रूड सुमारे 91 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्समध्ये सुमारे 0.07 टक्क्यांची घसरण होऊन भाव 90.99 डॉलर प्रति बॅरलवर आला आहे. दरम्यान, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर कच्च्या तेलाचा वायदा भाव सुमारे ₹8,132 ते ₹8,138 प्रति बॅरलच्या आसपास असल्याचं दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आलं आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम देशांतर्गत शेअर बाजार आणि रुपयावरही दिसून येत आहे. मात्र, त्याचा परिणाम आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांवर झालेला नाही.
(टीप: वरील दर दिलेल्या स्रोतामधील 19 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या माहितीनुसार आहेत. प्रत्यक्ष पेट्रोल पंपावरील दरात स्थानिक कर किंवा इतर कारणांमुळे किरकोळ फरक असू शकतो.)