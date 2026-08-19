/शिंदे गटाचे वकिल काय बाजू मांडणार? असिम सरोदे यांनी एका वाक्यात सांगितले सुप्रिम कोर्टात यापुढे काय घडणार?

असिम सरोदे : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादाबाबत सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. या दोन्ही वकिलांनी पुराव्यानिशी अत्यंत महत्वाचे मुद्दे सुप्रिम कोर्टासमोर मांडले. शिवसेना ठाकरेंचीच असून पक्षचिन्ह गोठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर, सप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी आम्ही शिंदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का? असा प्रश्न ठाकरेंच्या विकलांना विचारला. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तीवाद केल्यानंतर आता शिंदे गटाचे वकिल काय बाजू मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशात शिंदे गटाचे वकिल काय भूमिका मांडणार याबाबत असिम सरोदे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. असिम सरोदे यांनी एका वाक्यात या प्रश्नाचे उत्तर दिले.
सुप्रीम कोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीबाबत असिम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सुनावणी दरम्यान उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केलेल्या बिनतोड युक्तीवादामुळे विधानसभा स्पीकर पुरते एक्सपोज झाले असून त्यांनी पेरलेलं असत्य न्यायालयास पटवून देण्यासाठी शिंदे सेनेचे वकिल नेमका काय युक्तीवाद करणार आहेत हेच आम्हाला पाहायचंय. असत्याची बाजू कशी मांडायची हे शिंदे गटाच्या वकिलांकडून शिकायला मिळेल असं म्हणत असिम सरोदे यांनी सुप्रिम कोर्टात यापुढे काय घडणार या प्रश्नाचे एका वाक्यात उत्तर दिले आहे.
असिम सरोदे यांनी आजच्या सुनावणीवर भाष्य केलं. तसंच आजच्या सुनावणीतच नार्वेकरांनी आपल्या अर्धन्यायिक कक्षेबाहेर कसा निकाल फिरवला हे देखील सप्रमाण सिद्ध झालंय, असंही सरोदे म्हणालेत. पक्ष फोडून एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी पळून गेले. त्यांनंतरच्या घडामोडी आआणि त्यांची कृती याचा सर्व घटनाक्रम ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मांडला आहे. पक्षाविरोधी कृती आणि कारवाई हे प्रकिबंधीत कृत्य असल्याचे असीम सरोदे म्हणाले.
हे कृत्य झाले तेव्हा पक्ष कोणता होता. विधानसभा अध्यक्षांची कृती कायाद्याविरोधी आहे. राहुल नार्वेकरांनी चुकीचा निर्णय दिला आहे. हे न्यायालयाने देखील म्हंटले आहे. राहुल नार्वेकरांचा निर्णय कोर्टाचा अपमान करणारा आहे. पक्ष फुटला तेव्हा पक्षातून कोण पळून गेले हे पाहिले पाहिजे होते. नार्वेकरांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या म्हणून त्यांनी साक्ष पुराव्यांची प्रक्रिया केली. कक्षेबाहेर जाऊन त्यांनी अपात्र आमदारंना पात्र ठरवले.
राहुल नार्वेकर यांचे पद बेकायदेशीर असल्याचा दावा असिम सरोदे यांनी केला. राहुल नार्वेकर दिशाभूल करत आहेत. तुम्हाला निडणुकीचे तिकीट कुणी दिले. AB फॉर्म कुणी दिले. 2014 नंतरच्या सर्व निवडणकांचे AB फॉर्मा पाहिले असता त्यावर कळेल कोणाची सही आहे. एकनाथ शिंदेसोबत गेले ते सर्व अपात्रच ठरतात. यामुळे आता यापुढील सुनावणीत असत्याची बाजू कशी मांडायची हे शिंदे गटाच्या वकिलांकडून शिकायला मिळेल असा टोला असिम सरोदे यांनी लगावला.