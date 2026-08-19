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शिंदे गटाचे वकिल काय बाजू मांडणार? असिम सरोदे यांनी एका वाक्यात सांगितले सुप्रिम कोर्टात यापुढे काय घडणार?

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सुप्रीम कोर्टात अतिशय भक्कमपणे ठाकरे गटाची बाजू मांडली आहे. आता शिंदे गट काय युक्तीवाद करणार याबाबत असिम सरोदे यांनी एका वाक्यात प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:38 PM IST
शिंदे गटाचे वकिल काय बाजू मांडणार? असिम सरोदे यांनी एका वाक्यात सांगितले सुप्रिम कोर्टात यापुढे काय घडणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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