/केतन अग्रवालच्या मृत्यूनंतर घरी आल्यावर सियाने ChatGPT वर काय सर्च केलं? सर्च हिस्ट्री पाहून पोलिसांना विश्वासच बसेना

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : केतन अग्रवालच्या मृत्यू प्रकरणात रोज नव नवीन खुलासे समोर येत आहेत. पोलिसांनी केतन अग्रवाल याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी या दोघांना अटक केली आहे. पोलिसांनी या दोघांविरोधात कोर्टात 5500 पानांचे आरोपत्र दाखल केले आहे. यात पोलिसांनी डिजीटल पुराव्यांचा उल्लेख केला आहे. केतन अग्रवालच्या मृत्यूनंतर घरी आल्यावर सिया गोयलने ChatGPT काय सर्च केल याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सिया गोयलची गुगल सर्च हिस्ट्री पाहून पोलिस शॉक झाले आहेत.
18 जून 2026 रोजी लोणावळा येथील लोहगडावरुन पडून केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला. केतनही होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी केतनला लोहगडाच्या दरीत ढकलल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. पोलिसांनी सिया आणि चेतन विरोधात अनेक पुरावे गोळा केले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारेच पोलिसांनी सिया आणि चेतन यांनीच केतनची हत्या केल्याचा दावा केला आहे.
केतन अग्रवाल प्रकरणात डिजीटल पुरावे अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहेत. कारण याच पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांच्या तपासला दिशा मिळाली आहे. पोलिसांनी डिलीट केलेले चॅट रिकव्हर केले आहेत. यासह सिया आणि चेतनची गुगल, तसेच युट्यूब हिस्ट्री देखील पोलिसांनी तपासली आहे. सियाने ChatGPT चा देखील वापर केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
सिया गोयलने ChatGPT वर कोणती माहिती शोधली.
ChatGPT वर सियाने सर्च केलेली माहिती पाहून पोलिसही शॉक झाले. केतनच्या मृत्यनंतर घरी आल्यावर सियाने ChatGPT विचित्र माहिती शोधली. आपण दुख: आहोत हे कसे दाखवावे. आपण भावनिक आहोत. आपल्या जवळीची व्यक्ती गेल्याचे आपल्याला खूप दु:ख झाले आहे अशा प्रकारे हावभाव चेहऱ्यावर कसे दाखवावे याची माहिती सियाने ChatGPT वर शोधली. दरम्यान, केतनच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना सियाच्या वागण्यावर संशय आला होता. सियाच्या चेहऱ्यावर केतनच्या मृत्यूचे कोणतेही दु:ख दिसत नव्हते. तिचं वागण पाहून केतनच्या कुटुंबियांना आश्चर्य वाटत होते. यामुळेच केतनच्या कुटुंबियांना सियावर संशय आल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
केतनच्या मृत्यनंतर सियाने ChatGPT वर अनेक चित्र विचित्र प्रकारची माहिती सर्च केली होती. पोलिसांनी पकडल्यास किंवा चौकशीसाठी बोलावल्यावर न घाबरता पोलिसांचा सामना कसा करायचा? पोलिसंच्या प्र्श्नांची उत्तर कशा प्रकारे द्यायची? जेलमध्ये आयुष्य कसं असतं? जेलमध्ये महिलांना मारहाण होते का? अशी अनेक प्रकारची माहिती सियाने ChatGPT वर सर्च केली होती.