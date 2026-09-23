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केतन अग्रवालच्या मृत्यूनंतर घरी आल्यावर सियाने ChatGPT वर काय सर्च केलं? सर्च हिस्ट्री पाहून पोलिसांना विश्वासच बसेना

केतन अग्रवालच्या मृत्यूनंतर घरी आल्यावर सियाने सर्व प्रथम मोबाईल हातात घेतला आणि ChatGPT ओपन केलं. ChatGPT सियाने सर्च केलेली माहिती पाहून पोलिसही शॉक झाले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 23, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:27 PM IST
केतन अग्रवालच्या मृत्यूनंतर घरी आल्यावर सियाने ChatGPT वर काय सर्च केलं? सर्च हिस्ट्री पाहून पोलिसांना विश्वासच बसेना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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