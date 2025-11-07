कोरेगावमधील जमिनीचा व्यवहार रद्द, पण एकाच व्यक्तीवर गुन्हा का? सुधीर मुनगंटीवार काय म्हणाले?

Pune Koregaon Park land deal: गेल्या दोन दिवसांपासून पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सरकारी जमीन खरेदी प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. अशातच आता या प्रकरणातील सर्व व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. त्यावर भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात सविस्तर
व्यवहार रद्द केल्याने प्रकरण थांबत नाही. कारण प्रकरणामध्ये सर्वात मोठी एक अडचण आहे. ज्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की ऐवढं मोठं षडयंत्र होऊ कसं शकतं? सरकारी जमीन आणि त्या सरकारी जमिनीचा व्यवहारानंतर एमआयडीसीचा लेखी आदेश नसताना घेतलेली स्टॅम्प ड्यूटी म्हणून याची ही सुरुवात आहे. व्यवहार रद्द करून सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी या राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे. कोण कार्यकर्ता आणि कोण नेता यांचा कोणताही पद्धतीचा गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही.
मुनगंटीवार म्हणाले की, झी 24 तासने ही माहिती कुठून शोधून काढली हे माहिती नाही. पण तुमचं अभिनंदन. शेवटी प्रश्न कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसतो. सरकारी जमीन आणि त्याचा व्यवहार हे कधीही होऊ शकणार नाही. सरकारी जमिनीच्या सातबाऱ्यावर 13.5 कोटी लोकांची नावे असताना त्यांची परवानगी न घेता या पद्धतीचा व्यवहार अपेक्षितही नाही. मी अजित पवार यांना देखील धन्यवाद देईल की, त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे मला यासंदर्भात माहिती नाही हे स्पष्टपणे कबूल केलं आणि हा व्यवहार पूर्णपणे रद्द केला.
मुख्यमंत्र्यांनी जे सांगितलं की या प्रकरणात कोणी तहशीलदार होता का? या प्रकरणात कोणते सरकारी अधिकारी होते? या प्रकरणाचा तुम्हाला शेवट करावा लागेल. ज्यामध्ये या प्रकरणात जे कोणी दोषी असेल त्यांना जेलमध्ये जावं लागेल.
99 टक्केचा पार्टनर आणि 1 टक्केचा पार्टनर जर वर्किंग असेल तर वर्किंग पार्टनर म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला असेल तर याचा अर्थ असा होत नाही की 99 टक्के वर्किंग असणाऱ्या पार्टनरवर गुन्हा दाखल होणार नाही. जर मोठा एखादा उद्योगपती असेल आणि त्याच्या कर्मचाऱ्याने एखादा गुन्हा केला तर उद्योगपतीला कशी अटक होईल. त्याची तुम्हाला चौकशी करावी लागेल. त्यानंतर हा गुन्हा दाखल होईल. असा गुन्हा तर कोर्टात देखील सिद्ध होणार नाही.
त्यामुळे चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सर्वात प्रथम ती जागा सरकार जमा होईल.सरकार जमा झाल्यावर त्याला निधी देऊन त्याला संरक्षण भिंत बांधावी लागेल आणि ज्या सरकारी कंपन्यांना जागेची कमतरता असेल त्यांच्यासाठी विचार करावा लागेल. त्यामुळे पुढे सरकार चौकशी करून जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करेल असं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.