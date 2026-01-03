English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर कोणत्या विभागात नेमके काय झालं? युती फक्त कागदावरच की...

महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर  अनेक ठिकाणच्या गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. युती फक्त कागदावरच आहे की प्रत्यक्षात तसंच आहे याबद्दल प्रमुख महापालिकाच्या उमदेवारी वरून जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 3, 2026, 01:21 PM IST
उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर कोणत्या विभागात नेमके काय झालं? युती फक्त कागदावरच की...

29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी पूर्ण झाली. यानंतर राज्यातील राजकीय चित्र अक्षरशः बदलून गेले आहे. कागदावर अस्तित्वात असलेल्या महायुती आणि महाविकास आघाडी यांची प्रत्यक्ष मैदानात पुरती मोडतोड झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. स्थानिक पातळीवर मित्रपक्षांनीच एकमेकांविरोधात उमेदवार उभे केल्याने यंदाच्या निवडणुका या पूर्णतः बहुपक्षीय आणि बंडखोरीने भरलेल्या ठरणार असल्याचे दिसत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या प्रमुख महापालिकांमध्ये दोनपेक्षा अधिक आघाड्यांमध्ये थेट संघर्ष होणार असून, अनेक ठिकाणी तर चार-पाच बाजूंनी लढत रंगणार आहे.

नाशिक विभाग : गटबाजीचा कडेलोट

नाशिक

भाजप स्वबळावर मैदानात उतरला आहे. शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) एकत्र असून, त्यांच्याविरोधात महाविकास आघाडी आणि  मनसे एकत्र आले आहेत. शहरात गटबाजीचा मोठा उद्रेक पाहायला मिळतो आहे.

मालेगाव

एमआयएम, मालेगाव सेक्युलर फ्रंट, भाजप, शिंदेसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी गट स्वतंत्रपणे लढत आहेत. सर्वाधिक विखुरलेली आणि अनिश्चित लढत येथे आहे.

अहिल्यानगर

भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार) युती, शिंदेसेना स्वतंत्र, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार)-उद्धवसेना एकत्र. युती असूनही तिहेरी संघर्ष अटळ.

जळगाव

भाजप आणि शिंदेसेना एकत्र असल्या तरी इतर पक्ष स्वतंत्र. मर्यादित प्रमाणात बंडखोरी दिसून येते.

धुळे

भाजप विरुद्ध शिंदेसेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार) विरुद्ध उद्धवसेना-राष्ट्रवादी (शरद पवार)-काँग्रेस-मनसे अशी विस्कळीत आघाडी.

अमरावती विभाग : बहुपक्षीय रणधुमाळी

अमरावती

भाजप, शिंदेसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस, बसप, वंचित आणि एमआयएम  सर्वच पक्ष स्वतंत्रपणे लढत आहेत.

अकोला

भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार) विरुद्ध शिंदेसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार)-उद्धवसेना-वंचित-एमआयएम असा गुंतागुंतीचा संघर्ष.

पुणे विभाग : आघाड्यांचा गोंधळ शिगेला

पुणे

भाजप स्वतंत्र. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र. काँग्रेस-उद्धवसेना-मनसे एकत्र. शिंदेसेना वेगळी. चार आघाड्या आणि बंडखोरीचा मोठा प्रभाव.

पिंपरी-चिंचवड

भाजप विरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी, तर शिंदेसेना विरुद्ध काँग्रेस-उद्धवसेना-मनसे. सर्वाधिक फाटाफूट.

सोलापूर

भाजप विरुद्ध शिंदेसेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार) विरुद्ध महाविकास आघाडी.

कोल्हापूर

भाजप-शिंदेसेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार) एकत्र असले तरी स्थानिक पातळीवर बंडखोरी. काँग्रेस-उद्धवसेना विरुद्ध.

इचलकरंजी

महायुती विरुद्ध शिव-शाहू आघाडी; स्थानिक स्वतंत्र आघाड्यांची उभारणी.

सांगली-मिरज-कुपवाड

भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार), शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि तिसरी आघाडी  पाच बाजूंनी लढत, बंडखोरीचा कळस.

छत्रपती संभाजीनगर विभाग : विस्कळीत राजकारण

छत्रपती संभाजीनगर

भाजप, शिंदेसेना, उद्धवसेना स्वतंत्र. काँग्रेस विरुद्ध एमआयएम.

नांदेड

भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध काँग्रेस-वंचित.

परभणी

राष्ट्रवादी (अजित पवार) विरुद्ध उद्धवसेना-काँग्रेस आघाडी तुटलेली.

जालना

सर्व पक्ष स्वतंत्र. प्रत्येक जागी बहुपक्षीय लढत.

लातूर

भाजप विरुद्ध काँग्रेस-वंचित. दोन गट, पण आघाडीचा अभाव.

कोकण विभाग : बंडखोरीचा उच्चांक

मुंबई

भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध उद्धवसेना-मनसे विरुद्ध काँग्रेस-वंचित.
२२७ जागांसाठी १,७२९ उमेदवार; प्रत्येक प्रभागात बहुपक्षीय संघर्ष.

ठाणे

शिंदेसेनेचा बालेकिल्ला असूनही भाजप स्वतंत्र. उद्धवसेना, मनसे, काँग्रेस स्वतंत्र. दोन्ही राष्ट्रवादी आमनेसामने.

नवी मुंबई

१११ जागांसाठी ४९९ उमेदवार; एकही बिनविरोध नाही. थेट भाजप विरुद्ध शिंदेसेना.

उल्हासनगर

भाजप, शिंदेसेना, उद्धवसेना, काँग्रेस, वंचित  सर्व स्वतंत्र. ७८ जागांसाठी ४३२ उमेदवार.

कल्याण-डोंबिवली

भाजप-शिंदेसेना एकत्र, राष्ट्रवादी (अजित पवार) स्वबळावर, उद्धवसेना-मनसे वेगळी, काँग्रेस स्वतंत्र.

भिवंडी

भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध काँग्रेस व सपा स्वतंत्र.

मिरा-भाईंदर

भाजप विरुद्ध शिंदेसेना थेट संघर्ष. युती फक्त नावापुरती.

वसई-विरार

बविआ स्वतंत्र ताकद. भाजप-शिंदेसेना एकीकडे, उद्धवसेना वेगळी. तिरंगी लढत.

पनवेल

भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध महाविकास आघाडी व इतर पक्ष. अंतर्गत मतभेद कायम.

राजकीय संकेत काय सांगतात?

मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी भाजप आणि शिंदेसेना थेट आमनेसामने आहेत. नाशिकमध्ये भाजप स्वबळावर, तर त्यांच्या विरोधात शिंदेसेना आणि अजित पवार गट एकत्र आहेत. महाविकास आघाडीतही अनेक ठिकाणी फाटाफूट दिसून येत असून, सांगली, अहिल्यानगरसारख्या शहरांत विचित्र राजकीय समीकरणे आकार घेत आहेत. या निवडणुकांमध्ये युती-अघाड्यांपेक्षा स्थानिक गणित, बंडखोरी आणि वैयक्तिक ताकद निर्णायक ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
mahanagarpalika 2026Election 2026mahayuti

इतर बातम्या

पक्षनिष्ठेला बळ मिळालं! अकोल्यात 4 वर्ष नगरसेवक राहिलेल्या...

महाराष्ट्र बातम्या