उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर कोणत्या विभागात नेमके काय झालं? युती फक्त कागदावरच की...

29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी पूर्ण झाली. यानंतर राज्यातील राजकीय चित्र अक्षरशः बदलून गेले आहे. कागदावर अस्तित्वात असलेल्या महायुती आणि महाविकास आघाडी यांची प्रत्यक्ष मैदानात पुरती मोडतोड झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. स्थानिक पातळीवर मित्रपक्षांनीच एकमेकांविरोधात उमेदवार उभे केल्याने यंदाच्या निवडणुका या पूर्णतः बहुपक्षीय आणि बंडखोरीने भरलेल्या ठरणार असल्याचे दिसत आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या प्रमुख महापालिकांमध्ये दोनपेक्षा अधिक आघाड्यांमध्ये थेट संघर्ष होणार असून, अनेक ठिकाणी तर चार-पाच बाजूंनी लढत रंगणार आहे.
भाजप स्वबळावर मैदानात उतरला आहे. शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) एकत्र असून, त्यांच्याविरोधात महाविकास आघाडी आणि मनसे एकत्र आले आहेत. शहरात गटबाजीचा मोठा उद्रेक पाहायला मिळतो आहे.
एमआयएम, मालेगाव सेक्युलर फ्रंट, भाजप, शिंदेसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी गट स्वतंत्रपणे लढत आहेत. सर्वाधिक विखुरलेली आणि अनिश्चित लढत येथे आहे.
भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार) युती, शिंदेसेना स्वतंत्र, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार)-उद्धवसेना एकत्र. युती असूनही तिहेरी संघर्ष अटळ.
भाजप आणि शिंदेसेना एकत्र असल्या तरी इतर पक्ष स्वतंत्र. मर्यादित प्रमाणात बंडखोरी दिसून येते.
भाजप विरुद्ध शिंदेसेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार) विरुद्ध उद्धवसेना-राष्ट्रवादी (शरद पवार)-काँग्रेस-मनसे अशी विस्कळीत आघाडी.
भाजप, शिंदेसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस, बसप, वंचित आणि एमआयएम सर्वच पक्ष स्वतंत्रपणे लढत आहेत.
भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार) विरुद्ध शिंदेसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार)-उद्धवसेना-वंचित-एमआयएम असा गुंतागुंतीचा संघर्ष.
भाजप स्वतंत्र. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र. काँग्रेस-उद्धवसेना-मनसे एकत्र. शिंदेसेना वेगळी. चार आघाड्या आणि बंडखोरीचा मोठा प्रभाव.
भाजप विरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी, तर शिंदेसेना विरुद्ध काँग्रेस-उद्धवसेना-मनसे. सर्वाधिक फाटाफूट.
भाजप विरुद्ध शिंदेसेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार) विरुद्ध महाविकास आघाडी.
भाजप-शिंदेसेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार) एकत्र असले तरी स्थानिक पातळीवर बंडखोरी. काँग्रेस-उद्धवसेना विरुद्ध.
महायुती विरुद्ध शिव-शाहू आघाडी; स्थानिक स्वतंत्र आघाड्यांची उभारणी.
भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार), शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि तिसरी आघाडी पाच बाजूंनी लढत, बंडखोरीचा कळस.
भाजप, शिंदेसेना, उद्धवसेना स्वतंत्र. काँग्रेस विरुद्ध एमआयएम.
भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध काँग्रेस-वंचित.
राष्ट्रवादी (अजित पवार) विरुद्ध उद्धवसेना-काँग्रेस आघाडी तुटलेली.
सर्व पक्ष स्वतंत्र. प्रत्येक जागी बहुपक्षीय लढत.
भाजप विरुद्ध काँग्रेस-वंचित. दोन गट, पण आघाडीचा अभाव.
भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध उद्धवसेना-मनसे विरुद्ध काँग्रेस-वंचित.
२२७ जागांसाठी १,७२९ उमेदवार; प्रत्येक प्रभागात बहुपक्षीय संघर्ष.
शिंदेसेनेचा बालेकिल्ला असूनही भाजप स्वतंत्र. उद्धवसेना, मनसे, काँग्रेस स्वतंत्र. दोन्ही राष्ट्रवादी आमनेसामने.
१११ जागांसाठी ४९९ उमेदवार; एकही बिनविरोध नाही. थेट भाजप विरुद्ध शिंदेसेना.
भाजप, शिंदेसेना, उद्धवसेना, काँग्रेस, वंचित सर्व स्वतंत्र. ७८ जागांसाठी ४३२ उमेदवार.
भाजप-शिंदेसेना एकत्र, राष्ट्रवादी (अजित पवार) स्वबळावर, उद्धवसेना-मनसे वेगळी, काँग्रेस स्वतंत्र.
भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध काँग्रेस व सपा स्वतंत्र.
भाजप विरुद्ध शिंदेसेना थेट संघर्ष. युती फक्त नावापुरती.
बविआ स्वतंत्र ताकद. भाजप-शिंदेसेना एकीकडे, उद्धवसेना वेगळी. तिरंगी लढत.
भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध महाविकास आघाडी व इतर पक्ष. अंतर्गत मतभेद कायम.
मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी भाजप आणि शिंदेसेना थेट आमनेसामने आहेत. नाशिकमध्ये भाजप स्वबळावर, तर त्यांच्या विरोधात शिंदेसेना आणि अजित पवार गट एकत्र आहेत. महाविकास आघाडीतही अनेक ठिकाणी फाटाफूट दिसून येत असून, सांगली, अहिल्यानगरसारख्या शहरांत विचित्र राजकीय समीकरणे आकार घेत आहेत. या निवडणुकांमध्ये युती-अघाड्यांपेक्षा स्थानिक गणित, बंडखोरी आणि वैयक्तिक ताकद निर्णायक ठरणार आहे.