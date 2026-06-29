नसरापूर निकालादरम्यान उल्लेख झालेलं बच्चन सिंह प्रकरण नेमकं आहे काय?

Nasrapur Crime : महाराष्ट्रात मागच्या काही दिवसात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेलं नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने नराधम भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. नराधम भीमराव कांबळे याने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून मग तिची हत्या केली होती. त्यानंतर अवघ्या 52 दिवसांत नसरापूर खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली असून सोमवार 29 जून रोजी सदर प्रकरणी शिक्षेवर अंतिम निकाल जाहीर केला. नसरापूर घटनेचा निकाल जाहीर करताना न्यायाधीशांनी बच्चन सिंह केससह अनेक महत्वपूर्ण केस संदर्भ संदर्भांचा निकालात उल्लेख केला. नसरापूर निकालादरम्यान उल्लेख झालेलं बच्चन सिंह प्रकरण नेमकं काय आहे याबाबत जाणून घेऊयात.
बच्चन सिंह प्रकरण हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वात महत्वाच्या प्रकारणांपैकी एक मानलं जातं. याच प्रकरणामुळे भारतात एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला मृत्युदंड नेमका कधी द्यायचा याचे निकष ठरवण्यात आले. 1980 मध्ये बच्चन सिंह हा या प्रकरणातील आरोपी होता. तो आधीच एका खुनाच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगलेला आरोपी होता. मात्र येथून सुटका झाल्यावर त्याच्यावर तीन नातेवाईकांच्या हत्येचा आरोप सिद्ध झाला आणि सत्र न्यायालयाने त्याला आयपीएस कलम 302 अंतर्गत फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सुद्धा ती शिक्षा कायम ठेवली. सदर प्रकरण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेलं तेव्हा तर फक्त बच्चन सिंहच्या शिक्षेवर नाही तर भारतात मृत्युदंड हा संविधानसंगत आहे का? असा मोठा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी असा युक्तिवाद करण्यात आला की संविधानातील अनुच्छेद 21 नुसार देशात राहणाऱ्या व्यक्तीला जिवंत राहण्याचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार मृत्युदंडामुळे बाधित होतो. राज्य एखाद्या व्यक्तीचा जीव घेऊ शकतं का? हा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे गेला आणि 1980 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 4-1 अशा बहुमताने निर्णय दिला. यात सांगण्यात आलं की भारतात मृत्युदंड हा संविधान विरोधी नाही पण फक्त अपवादात्मक परिस्थितीतच तो दिला जाऊ शकतो. याच प्रकरणातून Rarest Of Rare Case हे तत्व आलं. म्हणजेच अपवादात्मक अशा प्रकरणात न्यायालय दोषीला फाशीची शिक्षा देऊ शकते आणि सामान्य नियमानुसार जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते. म्हणजे यात न्यायालयाने सांगितलं की गुन्हा अत्यंत क्रूर असेल, समाजावर त्याचा गंभीर परिणाम असेल आणि आरोपीला सुधारण्याची शक्यता जवळपास नसेल तेव्हा दोषीला फाशीची शिक्षा सुनावली जावी.
न्यायालयाने नसरापूर प्रकरणातील दोषी भीमराव कांबळे याला शिक्षा सुनावताना Rarest Of Rare Case हे तत्व या प्रकरणी लागू पडलं असं सांगितलं. न्यायालयाने म्हटलं की, 'आजवरच्या चिमुडरी अत्याचार केसेसमध्ये फाशीचीच शिक्षा झाल्याचा कोर्टाकडून आवर्जून उल्लेख केला जातोय. नसरापूरची केस पण त्याच प्रकारात मोडतेय. समाजातून या आरोपीविरोधात आलेल्या आक्रोशातून आम्ही या मतावर पोहोचलोय. ही केस दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे, असं आम्हाला वाटतं. राज्यातील सर्वात rarest of the rare खटल्याच्या निकालात क्रौर्य आणि अमानवीय कृत्य आहे. त्यामुळे आरोपीला मृत्युदंड शिक्षेस पात्र ठरतो. यापूर्वीच्या खटल्याच्या निकालात मृत्युदंड शिक्षा देण्यात आलेल्या आहेत. प्रकरणात दोषी भीमराव कांबळेने प्लॅन करून केलेला गुन्हा आहे. समाजातून या आरोपीविरोधात आलेल्या आक्रोशातून आम्ही या मतावर पोहोचलोय की या प्रकरणात नसरापूर प्रकरणातील दोषी भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा सुनावली जावी.