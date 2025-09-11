English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gen Z ना भुरळ पडलीय ते मिनी रिटायरमेंट नेमकं काय?

Mini Retirement: तरुण व्यावसायिकांमध्ये अनेक छोट्या निवृत्तींचा (मल्टी-रिटायरमेंट) प्रचलन वाढत आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 11, 2025, 07:09 PM IST
Gen Z ना भुरळ पडलीय ते मिनी रिटायरमेंट नेमकं काय?
जेन झी मिनी रिटायर्टमेंट

Mini Retirement: तसं पाहिलं तर Gen-Z कडे फारस गांभीर्याने फाहीलं जात नाही पण सध्या जगभरात Gen-Z ची चर्चा आहे. या Gen-Z नी नेपाळमध्ये क्रांती घडवून आणलीय. त्यामुळे त्यांची विचार करण्याची पद्धत, भूमिका याचा गांभीर्याने विचार केला जातोय. या 'जेन झी'ला मिनी रिटार्टमेंटची भुरळ पडलेली दिसतेय. रिटार्टमेंट म्हणजे निवृत्तीबद्दल आपण सर्वांनी ऐकले असले. जी वयाच्या 60 नंतर घेतली जाते. पण हे मिनी रिटार्टमेंट काय आहे? ती नेमकी कधी घेतली जाते? त्याचे फायदे काय आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया. पारंपरिक निवृत्ती ही करिअरच्या शेवटी एकदाच येणारी घटना मानली जात होती, पण आता तरुण व्यावसायिकांमध्ये अनेक छोट्या निवृत्तींचा (मल्टी-रिटायरमेंट) प्रचलन वाढत आहे. यामागे कमाईसोबत संपत्ती वाढवणे आणि सुखमय जीवन जगणे यांचा संतुलित दृष्टिकोन आहे. 

'क्वालिटी ऑफ लाईफ

एचएसबीसीच्या अॅफ्लुएंट इन्व्हेस्टर स्नॅपशॉट 2025' अहवालानुसार, जगभरातील 10797 श्रीमंत गुंतवणूकदारांचा (ज्यात भारतातील 21 ते 69 वर्षे वयोगटातील 1006 जण) अभ्यासात असे दिसले की, जनरेशन झेड (21-29 वर्षे) मधील 64 टक्के आणि मिलेनियल्स (29-44 वर्षे) मधील 58 टक्के लोक या छोट्या ब्रेकसाठी उत्सुक आहेत. हे ट्रेंड भारतात वेगाने पसरत असून, ते जीवन ध्येयांना प्राधान्य देण्याचे लक्षण असल्याचे त्यांना वाटते. 85 टक्के भारतीयांना विश्वास आहे की, मिनी रिटायरमेंटमुळे जीवनाची गुणवत्ता सुधारते. ही छोटी निवृत्ती म्हणजे स्वतःच्या इच्छेनुसार घेतलेला करिअर अंतर, जो काही महिने ते वर्षांपर्यंत टिकू शकतो. यावेळी व्यक्ती छंद जोपासणे, प्रवास करणे, कुटुंबाला वेळ देणे किंवा नवीन कौशल्ये शिकणे यावर भर देते. भारतातील 48 टक्के सहभागींना किमान एक अशी ब्रेक घ्यायची असून, 44 टक्के लोकांना तिचा कालावधी 3 ते 12 महिने असावा असे वाटते. हे बदल गेल्या दशकांतील निवृत्तीची पारंपरिक संकल्पना सोडून जीवनाला नवे आयाम देत असल्याचे अहवालात म्हटलंय.

पहिली मिनी रिटायरमेंट सरासरी 44 वर्षी 

एचएसबीसी इंडियाचे आंतरराष्ट्रीय संपत्ती व प्रीमियर बँकिंग प्रमुख संदीप बत्रा यांच्या मते, बहु-निवृत्ती ही करिअर व वैयक्तिक जीवनाबाबत लोकांच्या विचारसरणीतील गहन परिवर्तन दर्शवते. प्रत्येक सहा ते सात वर्षांनी अशा ब्रेकसह ध्येय साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक धोरणांचे बारकाईने मूल्यमापन आवश्यक आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, भारतातील पहिली मिनी रिटायरमेंट सरासरी 44 वर्षी घेण्याचा विचार आहे, जो जागतिक सरासरी (47 वर्षे) पेक्षा लवकर आहे. हे तरुण पिढ्यांच्या काम-जीवन संतुलनाच्या प्राधान्याचे प्रतिबिंब असल्याचे अहवालात म्हटलंय. 

प्रत्येक छोट्या निवृत्तीवर खर्च

अहवालानुसार, 61 टक्के भारतीय प्रत्येक छोट्या निवृत्तीवर 1000000 डॉलर किंवा त्याहून अधिक खर्च करण्यास तयार आहेत, तर 39 टक्के लोकांना कमी खर्च वाटतो. या ब्रेकसाठी मुख्य निधी स्रोत म्हणजे वैयक्तिक बचत (38%), कुटुंबाची मदत (36%) किंवा अर्धवेळ/फ्रीलान्स काम (36%). भारतातील तरुण पिढ्या या ब्रेकसाठी आक्रमक गुंतवणूक योजनांवर भर देत आहेत. मात्र, अनेक निवृत्तींच्या मार्गात आर्थिक स्थिरता हा प्रमुख अडथळा आहे, ज्यामुळे काळजीपूर्वक आर्थिक आराखडा आवश्यक ठरतो. 

दीर्घकालीन सुरक्षिततेसाठी धोका

मिनी रिटायरमेंट ही फक्त ब्रेक नव्हे तर जीवनाला नवे संनाद देणारी प्रक्रिया आहे. जनरेशन झेड व मिलेनियल्ससारख्या पिढ्या हस्तल कल्चर सोडून कुटुंब वेळ (32%), वैयक्तिक आवडी (28%) व प्रवास (28%) यांना प्राधान्य देत आहेत. एचएसबीसी अहवालानुसार, हे ट्रेंड श्रीमंत गुंतवणूकदारांमध्ये जागतिक स्तरावर वाढत असून, भारतात ते विशेष उल्लेखनीय आहे. मात्र, पेन्शन किंवा निवृत्ती खात्यावर अवलंबून राहणे (30% पेक्षा जास्त) हे दीर्घकालीन सुरक्षिततेसाठी धोका आहे. अशा ब्रेकसाठी विविध गुंतवणूक पर्यायांचा वापर करून ध्येय साध्य करण्याची संधी उपलब्ध आहे, ज्यामुळे जीवन अधिक अर्थपूर्ण होईल, असेही अहवालात पुढे म्हटलंय. 

FAQ

मिनी रिटायरमेंट म्हणजे काय?

मिनी रिटायरमेंट ही करिअरमधील नियोजित छोटी विश्रांती आहे, जी काही महिने ते वर्षांपर्यंत टिकू शकते. यात व्यक्ती छंद, प्रवास, कुटुंबाला वेळ देणे किंवा नवीन कौशल्ये विकसित करणे यावर लक्ष केंद्रित करते. एचएसबीसीच्या 'क्वालिटी ऑफ लाईफ: अॅफ्लुएंट इन्व्हेस्टर स्नॅपशॉट २०२५' अहवालानुसार, ही बहु-निवृत्ती (मल्टी-रिटायरमेंट) ची संकल्पना आहे, ज्यात आयुष्यभर असे अनेक ब्रेक घेतले जातात, ज्यामुळे जीवनगुणवत्ता वाढते. 

भारतात मिनी रिटायरमेंटबाबत Gen Zची रुची का वाढत आहे?

Gen Z (२१-२९ वर्षे) मधील ६४ टक्के आणि मिलेनियल्स (२९-४४ वर्षे) मधील ५८ टक्के भारतीय तरुण मिनी रिटायरमेंटसाठी नियोजन करू इच्छितात, कारण ते काम-जीवन संतुलन, वैयक्तिक विकास आणि सुखमय जीवनाला प्राधान्य देत आहेत. एचएसबीसी अहवालात ८५ टक्के भारतीयांना विश्वास आहे की हे ब्रेक जीवनाची गुणवत्ता सुधारतात, ज्यात ४८ टक्के लोक किमान एक ब्रेक घेण्याच्या विचारात आहेत. 

मिनी रिटायरमेंटसाठी आर्थिक नियोजन कसे करावे?

मिनी रिटायरमेंटनुसार, ६१ टक्के भारतीय प्रत्येक ब्रेकवर १००,००० डॉलर किंवा त्याहून अधिक खर्च करण्यास तयार आहेत, तर ३९ टक्के कमी खर्चाचा विचार करतात. मुख्य निधी स्रोत म्हणजे वैयक्तिक बचत (३८%), कुटुंब मदत (३६%) किंवा अर्धवेळ/फ्रीलान्स काम (३६%). एचएसबीसीचे संदीप बत्रा यांच्या मते, प्रत्येक ६-७ वर्षांनी अशा ब्रेकसाठी आक्रमक गुंतवणूक धोरण आणि ठोस योजना आवश्यक आहे, ज्यात आर्थिक सुरक्षितता प्राधान्य असावी.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

