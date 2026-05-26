/पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 12 वर्षाता महाराष्ट्रात काय बदल घडला? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखाजोखा मांडला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशसेवेची आणि पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळातील 12 वर्षे पूर्ण केली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा 12 वर्षाता महाराष्ट्रात काय बदल घडला याचा लेखाजोखा मांडणार ‘राष्ट्र निर्माणाची तपपूर्ती’ या विशेष संग्राह्य अंक प्रकाशित करण्यात आला.
BJP Maharashtra Rashtra Nirmanachi Tapapurti : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशसेवेची आणि पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळातील 12 वर्षे पूर्ण केली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 12 वर्षाता महाराष्ट्रात काय बदल घडला याचा लेखाजोखा मांडणार ‘राष्ट्र निर्माणाची तपपूर्ती’ या विशेष संग्राह्य अंक प्रकाशित करण्यात आला.
मुंबईत प्रकाशन सोहळा पार पडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या बारा वर्षांत भारताने केवळ विकास केला नाही, तर जगासमोर एका नव्या राष्ट्रशक्तीचा आदर्श उभा केला आहे असे रविंद्र चव्हाण म्हणाले.
12 वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले कार्य नवभारताच्या वाटचालीचे प्रतीक आहे. त्यात सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधान मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेला गरीबकेंद्रीत अजेंडा. त्याचा परिणाम असा झाला की संयुक्त राष्ट्र संघाने (UNO) प्रकाशित केलेल्या अहवालात मान्य करण्यात आले की, गेल्या 10 वर्षांत भारतातील 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या विकासाच्या अजेंड्यामुळे आज भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून, लवकरच तिसऱ्या स्थानावर पोहोचेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
अर्थव्यवस्था अशी असली पाहिजे की गुंतवणुकीच्या माध्यमातून संधी निर्माण होतील. त्या संधींमुळे अर्थव्यवस्था विस्तारेल, देशाच्या तिजोरीत महसूल येईल आणि त्या महसुलाचा उपयोग गरीब कल्याणासाठी करून गरीबालाही स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची ताकद दिली जाईल. पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी यांच्या अंत्योदयाच्या विचारांना प्रत्यक्षात आणण्याचे काम पंतप्रधान मोदी यांनी केले असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदीजी यांनी भारतमाला प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशभर रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले. रस्ते, भूमिगत मार्ग, पूल, बंदरे, विमानतळ आणि रेल्वे या सर्व क्षेत्रांत गुणात्मक आणि संख्यात्मक बदल घडवून आणले. तर, डिजिटल इकोनॉमीमध्ये भारताने घेतलेली झेप अभूतपूर्व आहे. यूपीआय हे भारताच्या डिजिटायझेशनचे मोठे आश्चर्य ठरले आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून तयार झालेल्या पेमेंट प्रणालीकडे पाहून जगातील मोठमोठे देशही आश्चर्यचकित झाले.
परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण व्यवस्थेतही आज एक नवा भारत दिसतो. भारतावर विविध प्रकारचे व्यापार निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र भारताने स्पष्ट सांगितले की, व्यापार करार होईल, पण त्यात भारतीय शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित असेल तरच तो स्वीकारला जाईल. शेवटपर्यंत भारताने कणखर भूमिका घेतल्यामुळे अमेरिकेसोबतचा व्यापार करारही भारताच्या अटींवर झाला. जगातील प्रत्येक देश आज भारताला आपला विश्वासू मित्र मानतो. ही भूमिका कायम राखत 'ऑपरेशन सिंदूर'सारख्या मोहिमांमधून भारताने आपली सामरिक शक्ती जगासमोर सिद्ध केली आहे.
Cherished moments from a day that reflected 12 years of New India’s confident journey of transformation, along with the spirit of devotion, faith, and deep spiritual fulfilment...— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 26, 2026
नवभारताच्या आत्मविश्वासपूर्ण वाटचालीची 12 वर्षे आणि भक्ती, श्रद्धा व आत्मिक समाधानाने भारलेल्या… pic.twitter.com/oquRQuKebs
पंतप्रधान मोदी यांनी मागील 12 वर्षांत केलेले कार्य खूप मोठे आहे. एका पुस्तकात ते कार्य मांडणे खूप कठीण काम आहे. देशातील तळागाळातील शेवटच्या माणसाला सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी मोदींजींनी सतत प्रयत्न केले. हर घर शौचालय, उज्वला गॅस योजना यांसारख्या योजना त्यांनी राबवल्या. सरकारच्या अनुदानावर जनतेला न ठेवता गरीब केंद्रित अजेंडा त्यांनी राबवला. त्याचाच परिणाम म्हणून मागील 10 वर्षांत 25 कोटी जनतेला गरिबीतून बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले. भारताचा GDP 2013-14 मध्ये 103 लाख कोटी होता तो 2025-26 मध्ये 357 लाख कोटींपर्यंत म्हणजेच तिप्पट वाढवला. महाराष्ट्राचा GDP 2013-14 मध्ये 13 लाख कोटी इतका होता तो 2025-26 पर्यंत 54 लाख कोटी इतका वाढवला. हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. पंतप्रधान मोदींजींचे 12 वर्षांत केलेला देशाचा विकास हा फक्त घोषणांनी झालेला नाही, तर त्यामागे त्यांची विकासाभिमुख नियोजनबद्ध रणनीती हे मुख्य कारण आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या बारा वर्षांत भारताने केवळ विकास केला नाही, तर जगासमोर एका नव्या राष्ट्रशक्तीचा आदर्श उभा केला आहे. आजचा भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणारा, डिजिटल तंत्रज्ञानाने सक्षम झालेला, उद्योगशील आणि नारीशक्तीला केंद्रस्थानी ठेवणारा समर्थ राष्ट्र म्हणून जगभरात ओळखला जातो असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण म्हणाले. यावेळी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार रविंद्र चव्हाण, भाजपा मुंबई अध्यक्ष आमदार अमीत साटम, मंत्री मंगलप्रभात लोढाजी, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार डॉ. संजय कुटे, आमदार योगेश सागर, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.