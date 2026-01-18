English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लातूरमध्ये भाजपाला कशाचा फटका? काँग्रेसनं बालेकिल्ला पुन्हा केला मजबूत

लातुरच्या जनतेने काँग्रेस आणि वंचित आघाडीवर विश्वास दाखवत स्पष्ट कौल दिला असून, हा निकाल भाजपासाठी आत्मपरीक्षणाचा तर काँग्रेससाठी आपला गड अबाधित राखणारा ठरल्याचं बोललं जातंय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 18, 2026, 09:37 PM IST
लातूरमध्ये भाजपाला कशाचा फटका? काँग्रेसनं बालेकिल्ला पुन्हा केला मजबूत
Photo Credit - Social Media

वैभव बालकुंदे, (प्रतिनिधी) लातूर : भाजपची विजयी घोडदौड लातूरमध्ये काँग्रेस-वंचित युतीनं रोखलीय. भाजपला 22 जागांवर रोखून काँग्रेसनं लातूर महापालिकेवर झेंडा फडकवलाय. काँग्रेसनं (Congress) आपला बालेकिल्ला पुन्हा एकदा मजबूत करत सत्ता कायम राखली आहे. जनतेने काँग्रेस आणि वंचित आघाडीवर विश्वास दाखवत स्पष्ट कौल दिला असून, हा निकाल भाजपासाठी (BJP) आत्मपरीक्षणाचा तर काँग्रेससाठी आपला गड अबाधित राखणारा ठरल्याचं बोललं जातंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

महानगरपालिका निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केलेलं “विलासरावांच्या आठवणी पुसू” हे वादग्रस्त वक्तव्य भाजपासाठी अडचणीचं ठरलं. या वक्तव्याचा परिणाम थेट मतदान आणि निकालावर झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून आलंय. लातूर महानगरपालिकेची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभा घेण्यात आल्या. जोरदार प्रचारही करण्यात आला. मात्र या सर्व प्रयत्नांनंतरही भाजपाला अपेक्षित यश मिळू शकलं नाहीय.

लातूर मनपात काँग्रेस-वंचितचा झेंडा : 

काँग्रेस–वंचित युतीला 47 जागा
भाजपाला 22 जागा
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला 1 जागा 

दरम्यान, निवडणुकीत काँग्रेसने विकासाच्या मुद्द्यांवर राजकारण न करता भावनिक राजकारण केल्याचा आरोप भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केलाय. मात्र भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केलेले आरोप काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांनी फेटाळून लावले आहेत. मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा सन्मान करून त्यातून बोध घ्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिलाय.

हेही वाचा : ठाकरेंना लूजर्स म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रत्युत्तर; निकाल लागल्यानंतरही राजकीय धुरळा थांबेना!

 

लातूर हा पारंपारिक काँग्रेसचा बालेकिल्ला. रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करत त्याचा राजकीय फायदा घेतला गेला आणि त्यात विरोधक यशस्वी ठरले, असं भाजप आमदार परिणय फुके यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, भाजपातील अंतर्गत गटबाजी, भाजपाच्या विरोधात निवडणुकीत उभी राहिलेली नमो आघाडी याचा एकत्रित फटका भाजपाला बसल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. चव्हाणांच्या वक्तव्याचा विपर्यास काँग्रेसनं राजकीय फायदा केला. या सर्व कारणांमुळे लातूर महानगरपालिकेची सत्ता भाजपाच्या हातातून निसटली असून काँग्रेस–वंचित आघाडीने पुन्हा एकदा लातूरवर आपला दबदबा कायम राखलाय.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
laturmarathi newscongressBJP

इतर बातम्या

लातूरमध्ये भाजपाला कशाचा फटका? काँग्रेसनं बालेकिल्ला पुन्हा...

महाराष्ट्र बातम्या