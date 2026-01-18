लातूरमध्ये भाजपाला कशाचा फटका? काँग्रेसनं बालेकिल्ला पुन्हा केला मजबूत

वैभव बालकुंदे, (प्रतिनिधी) लातूर : भाजपची विजयी घोडदौड लातूरमध्ये काँग्रेस-वंचित युतीनं रोखलीय. भाजपला 22 जागांवर रोखून काँग्रेसनं लातूर महापालिकेवर झेंडा फडकवलाय. काँग्रेसनं (Congress) आपला बालेकिल्ला पुन्हा एकदा मजबूत करत सत्ता कायम राखली आहे. जनतेने काँग्रेस आणि वंचित आघाडीवर विश्वास दाखवत स्पष्ट कौल दिला असून, हा निकाल भाजपासाठी (BJP) आत्मपरीक्षणाचा तर काँग्रेससाठी आपला गड अबाधित राखणारा ठरल्याचं बोललं जातंय.
महानगरपालिका निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केलेलं “विलासरावांच्या आठवणी पुसू” हे वादग्रस्त वक्तव्य भाजपासाठी अडचणीचं ठरलं. या वक्तव्याचा परिणाम थेट मतदान आणि निकालावर झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून आलंय. लातूर महानगरपालिकेची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभा घेण्यात आल्या. जोरदार प्रचारही करण्यात आला. मात्र या सर्व प्रयत्नांनंतरही भाजपाला अपेक्षित यश मिळू शकलं नाहीय.
काँग्रेस–वंचित युतीला 47 जागा
भाजपाला 22 जागा
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला 1 जागा
दरम्यान, निवडणुकीत काँग्रेसने विकासाच्या मुद्द्यांवर राजकारण न करता भावनिक राजकारण केल्याचा आरोप भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केलाय. मात्र भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केलेले आरोप काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांनी फेटाळून लावले आहेत. मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा सन्मान करून त्यातून बोध घ्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिलाय.
लातूर हा पारंपारिक काँग्रेसचा बालेकिल्ला. रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करत त्याचा राजकीय फायदा घेतला गेला आणि त्यात विरोधक यशस्वी ठरले, असं भाजप आमदार परिणय फुके यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, भाजपातील अंतर्गत गटबाजी, भाजपाच्या विरोधात निवडणुकीत उभी राहिलेली नमो आघाडी याचा एकत्रित फटका भाजपाला बसल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. चव्हाणांच्या वक्तव्याचा विपर्यास काँग्रेसनं राजकीय फायदा केला. या सर्व कारणांमुळे लातूर महानगरपालिकेची सत्ता भाजपाच्या हातातून निसटली असून काँग्रेस–वंचित आघाडीने पुन्हा एकदा लातूरवर आपला दबदबा कायम राखलाय.