मराठा आणि कुणबी मराठामध्ये काय फरक आहे? सांस्कृतिक आणि भौगोलिक फरक समजून घ्या!

Maratha And Kunbi Maratha: मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा समाज आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळतंय. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात हजारो मराठा आंदोलक आझाद मैदानात जमले आहेत. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण आणि सवलती द्यावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पण मराठा आणि कुणबी मराठा यात काय फरक आहे? हे आज आपण सविस्तर जाणून घेऊयात.
मराठा आणि कुणबी मराठा हा फरक प्रामुख्याने ऐतिहासिक, सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. मराठा हे योद्धा आणि शासक वर्गाशी जोडले गेले, तर कुणबी मराठा हे शेतीशी निगडीत कुणबी समाजाचा उपगट आहे, ज्यांनी कालांतराने मराठा ओळख स्वीकारली, असे काही संदर्भ आढळतात.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात 96 कुळी मराठा आणि कुणबी मराठा असा भेद होता. 96 कुळी मराठा हे क्षत्रिय वंशाचे मानले जातात. तर कुणबी मराठा हे शेतकरी वंशाचे मानले जात होते. 96 कुळी मराठ्यांचा उगम सातवाहन साम्राज्याच्या काळात झाला असे मानले जाते. सातवाहन राजांना क्षत्रिय वंशाचे मानले जात होते आणि त्यांनी आपल्या राज्यात 96 कुळी मराठ्यांना राजकीय आणि सामाजिक अधिकार दिले होते.
शिवकाळात कुणबी मराठा देखील मराठा साम्राज्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. ते सैन्यात भरती होते आणि मराठा साम्राज्याचे विस्तारात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
मराठा: मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या उच्च स्थान प्राप्त आहे, विशेषतः महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक नेतृत्वात त्यांचा प्रभाव आहे. मराठा हे स्वतःला क्षत्रिय मानतात आणि त्यांचा इतिहास शासक, सरदार आणि जमीनदारांशी जोडला गेला आहे.
कुणबी मराठा: कुणबी मराठा हे कुणबी समाजाचा एक उपगट आहे, ज्यांनी कालांतराने मराठा समाजाशी सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या जवळीक साधली. काही कुणबी मराठा स्वतःला मराठा म्हणून ओळखतात, तर काही स्वतंत्र कुणबी म्हणून ओळखतात. त्यांचा सामाजिक दर्जा मराठ्यांपेक्षा काहीसा कमी मानला जाऊ शकतो, परंतु हा फरक आता कमी होत चालला आहे.
मराठा: मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील सर्वच भागांत, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात आढळतो. त्यांच्याशी संबंधित सांस्कृतिक प्रथा, परंपरा आणि इतिहास हा शासकीय आणि योद्धा वर्गाशी जोडलेला आहे.
कुणबी मराठा: कुणबी मराठा हे विशेषतः कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत आढळतात. त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे, आणि त्यांच्या सांस्कृतिक प्रथा शेती आणि ग्रामीण जीवनाशी निगडीत आहेत.
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)