/महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ₹6 हजारांची अतिरिक्त मदत; नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची A टू Z माहिती!

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबवली जाते. ही योजना केंद्राच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेला पूरक असून पात्र शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून वर्षाला ₹6,000 अतिरिक्त मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांत प्रत्येकी ₹2,000 प्रमाणे थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्याला PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजनेतून मिळून वर्षाला एकूण ₹12,000 मिळू शकतात. या योजनेला महाराष्ट्र शासनाने 15 जून 2023 रोजी मंजुरी दिली.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाणारी थेट आर्थिक सहाय्य योजना आहे. योजनेची लाभार्थी निवड मोठ्या प्रमाणावर PM-KISANच्या पात्र लाभार्थी डेटावर आधारित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील PM-KISANसाठी पात्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना राज्याच्या योजनेचा लाभ मिळतो. केंद्राकडून ₹6,000 आणि राज्याकडून ₹6,000 अशी एकत्रित मदत शेतकऱ्याला मिळू शकते. PM-KISANच्या निकषांनुसार पात्र जमीनधारक शेतकरी कुटुंब, अद्ययावत जमीन नोंदी आणि आवश्यक पडताळणी पूर्ण असणे महत्त्वाचे आहे. संस्थात्मक जमीनधारक, आयकर भरणारे आणि PM-KISANच्या नियमांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींना लाभ मिळत नाही.
नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत वर्षाला ₹6,000 मिळतात. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येक हप्त्याला ₹2,000 अशी दिली जाते. लाभ Direct Benefit Transfer (DBT) पद्धतीने थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने PM-KISANच्या ₹6,000 वार्षिक मदतीमध्ये आणखी ₹6,000ची भर घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.याचा अर्थ पात्र शेतकऱ्याला दोन्ही योजनांचा लाभ मिळाल्यास वर्षभरात ₹12,000ची थेट आर्थिक मदत मिळू शकते. ही रक्कम बियाणे, खत, शेतीची मशागत किंवा इतर शेतीविषयक खर्चासाठी उपयोगी पडू शकते.
लाभार्थीची ओळख आणि पात्रता तपासण्यासाठी आधार कार्ड, जमीन नोंदी म्हणजे 7/12 व 8-अ उतारा, बँक खाते तपशील आणि PM-KISANशी संबंधित नोंदणीची माहिती महत्त्वाची ठरते. बँक खाते आधारशी जोडलेले आणि DBTसाठी सक्रिय असणे आवश्यक आहे.जमिनीच्या मालकीत बदल, वारस नोंद किंवा इतर फेरफार झाले असल्यास महसूल नोंदी अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्यास लाभाची प्रक्रिया अडकू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आधार, जमीन नोंद आणि बँक खात्यातील माहितीमध्ये नाव व इतर तपशील जुळतात का, हे तपासावे.
नमो शेतकरी योजना ही PM-KISANशी जोडलेली असल्यामुळे पात्र PM-KISAN लाभार्थ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या योजनेसाठी वापरली जाते. त्यामुळे आधीपासून PM-KISANचा पात्र लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्याला नमो शेतकरी योजनेसाठी स्वतंत्रपणे वेगळा अर्ज करण्याची गरज सामान्यतः नसते.नवीन शेतकऱ्याने प्रथम PM-KISANच्या प्रक्रियेत नोंदणी करून पात्रता पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी PM-KISANचे अधिकृत पोर्टल किंवा जवळचे CSC केंद्र वापरता येते. जमीन नोंदी, आधार आणि बँक खात्याची माहिती अचूक भरावी. त्यानंतर संबंधित सरकारी यंत्रणेकडून पडताळणी झाल्यावर पात्र लाभार्थी म्हणून नोंद होऊ शकते.
नमो शेतकरी योजनेचा लाभ मिळाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अधिकृत NSMNY पोर्टल** वापरता येते. [नमो शेतकरी अधिकृत पोर्टल](https://nsmny.mahait.org/?utm_source=chatgpt.com)
पोर्टलवर Beneficiary Status पर्याय निवडून मागितलेली माहिती भरल्यानंतर लाभाची स्थिती आणि हप्त्याशी संबंधित माहिती तपासता येते. PM-KISANचा लाभ मिळत असूनही नमो शेतकरीचा हप्ता जमा झाला नसेल, तर आधार-बँक लिंकिंग, e-KYC, जमीन नोंद किंवा लाभार्थी डेटातील त्रुटी तपासणे आवश्यक आहे.
हप्ता मिळण्यासाठी e-KYC पूर्ण असणे, आधार क्रमांकाची योग्य पडताळणी आणि DBTसाठी आधार-संलग्न बँक खाते सक्रिय असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील कृषी विभागानेही शेतकऱ्यांना e-KYC आणि आधार सीडिंग अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.हप्ता अडकला असल्यास प्रथम NSMNY आणि PM-KISAN पोर्टलवर लाभाची स्थिती तपासा. त्यानंतर बँकेत आधार सीडिंगची स्थिती तपासा. जमीन नोंदीत त्रुटी असल्यास संबंधित तलाठी किंवा महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधा. पुढील मदतीसाठी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी कार्यालय किंवा जवळचे CSC केंद्र यांच्याशी संपर्क करता येतो. योजनेशी संबंधित माहिती घेताना केवळ अधिकृत सरकारी पोर्टल आणि कृषी विभागाच्या सूचनांवर विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे आहे.