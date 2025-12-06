English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानी काय लपवतेय?; पोलिसांना 'ते' मूळ दस्ताऐवज देण्यास नकार

Sheetal Tejwani : पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानी 11 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत आहेत. पण पुणे पोलिसांकडून सुरु असलेल्या चौकशीत शीतल तेजवानी सहकार्य करत नाही आहे. पोलिसांना हवे असलेले मूळ दस्ताऐवज देण्यास तिने नकार देत आहे. त्यामुळे शीतल तेजवानी काय लपवतेय, असा संशय निर्माण झालाय.

नेहा चौधरी | Updated: Dec 6, 2025, 06:16 PM IST
Sheetal Tejwani : पुण्यातील मुंढव्यातील 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी आरोपी शीतल तेजवानी सध्या पोलीस कोठडीत असून ती या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार आहे. दोन वेळा झालेल्या चौकशीदरम्यान उघड झालेल्या बाबींवरुन शीतल तेजवानीचा जमिनीच्या गैरव्यवहारात थेट सहभाग असल्याचा पोलिसांना जाणवलं. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानीला 4 डिसेंबर 2025 ला अटक केली. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी 24 तासाने 5 नोव्हेंबर 2025 ला उघड केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात भूकंप आला होता. या प्रकरणात पार्थ पवार यांचा संबंधदेखील झी 24 तासाने कागदापत्राद्वारे समोर आणले आहेत. 

शीतल तेजवानी काय लपवतेय?

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार तपासादरम्यान शीतल तेजवानीचा आडमुठेपणा सुरु असल्याचा समोर येत आहे. शीतल तेजवानी ही वतनदारा सोबत केलेले कुलमुखत्यार पञांच्या मूळ प्रति पोलिसांना देईना. मूळ डाक्यूमेंट्स आणि दस्तासोबत जोडलेल्या प्रति मध्ये काही तफावत तर नाही ना, हे पोलिसांना तपासायचे असल्याने या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. मात्र तेजवानी अजूनही मूळ दस्ताऐवज पोलिसांपासून दडवू पाहतेय. याच पॉवर ऑफ अँटर्नीच्या आधारे तेजवानीने मुंढव्यातील 40 एकर शासकीय जमीन ही वतनदारांची असल्याचं भासवून हा बनावट दस्त नोंदवून घेतला होता. पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी आणि तेजवानीवर शासकीय भूखंड परस्पर लाटल्याचा आरोप असल्यानं या प्रकरणानं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. शीतल तेजवानी पोलिसांना सहकार्य करत नाहीय, पोलिसांना हवे असलेले कागदपत्र देत नाही. त्यामुळे ती नेमकं या प्रकरणात काय लपवतेय, अशा संशय निर्माण झाला आहे. 

मुंढवा इथं शासकीय जमीन आहे ती बॉटनिकल सर्वेला लीज वर दिली. ती जागा वतनदारांना रिग्रँट झाल्याचा कोणताही आदेश नव्हता तरीही आरोपी ने त्यांची कुलमुख्त्यार पञ घेऊन ही जागा परस्पर विक्री केलीय हा प्रमुख आरोप तेजवानीवर आहे. 

