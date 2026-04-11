महाविकास आघाडीचे भविष्य काय? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उत्तरामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

Harshwardhan Sapkal To The Point With Kamlesh Sutar : बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रसने उमेदवार दिल्याने महाविकास आघाडीतील मतभेद पुन्हा एकदा जाहीरपणे चव्हाट्यावर आले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीत मतदभेद पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले आहेत. महाविकास आघाडीचे भविष्य काय? असा प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना विचारला. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत हर्षवर्धन सपकाळांनी महाविकास आघाडीतील वादाबाबत अनेक खुलासे केले.
'मविआची घडी विस्कटलीय यात तथ्य असल्याची थेट कबुली काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी केलीय.. झी 24 तासच्या टू पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत सपकाळांनी ही कबुली दिली. मविआत संवादाचा अभाव असल्याचं सांगत सपकाळांनी मविआतील मतभेदांवर भाष्य केले. त्यामुळं सपकाळांची ही कबुली कशाचे संकेत आहे? अशी चर्चा आता सुरू झाली.
हर्षवर्धन सपकाळ ठाकरेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीका केली. UBTचे नेते काँग्रेसवर जी टीका करतात त्याचा बराचसा भाग त्यांनाही लागू होतो, असं म्हणत सपकाळांनी पलटवार केलाय. हेकेखोरी ही ताकद नाही. त्यामुळं कोणीही हेका वापरता कामा नये.. हम जहाँ खडे होते है, वहाँसे लाईन शुरू होगी ही स्टाईल योग्य नाही असा टोलाही हर्षवर्धन सपकाळांना शिवसेना UBTला लगावला.
झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पार्थ पवारांवर टीकास्त्र डागलं. बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं उमेदवार दिल्यानं राष्ट्रवादीचे खासदार पार्थ पवारांनी काँग्रेसचा महाराष्ट्रात डाऊनफॉल सुरु आहे", अशी टीका केली होती.. या टीकेवरही सपकाळांनी टू द पाँईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत प्रत्युत्तर दिलंय. 'पार्थ पवारांचं वक्तव्य परिपक्वतेच्या पारड्यात जाऊन बसलंय.. अजितदादांसारखं गुलाबी जॅकेट घालून शपथ घेतल्याने आपण जबाबदार आहोत असं समजण्याची चूक पार्थ पवारांनी करू नये, असा टोला सपकाळांनी लगावला. 'पार्थ यांचं वक्तव्य मजेशीर, विनोदात्मक आहे, असं म्हणत पार्थ पवारांच्या टीकेची सपकाळांनी खिल्ली उडवलीय. तसंच शरद पवारांच्या विधानाची आठवण करून देत, 'हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझो' असा इशाराच हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पार्थ पवारांसह सत्ताधाऱ्यांना दिला.
बारामतीत काँग्रेसनं माघार घेतल्यानंतर आता काँग्रेसनं 2029 मध्ये बारामती जिंकण्याचा निश्चय केला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी झी24तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत लंबी लडाई के लिए दोन कदम पिछे आना पडता है असं सूचक विधान केले. 2029 मध्ये बारामतीत काँग्रेसचा आमदार असेल, असा विश्वास व्यक्त करत सपकाळांनी थेट पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या युगेंद्र पवारांच्या जागेवर दावा ठोकल्याचं दिसत आहे.