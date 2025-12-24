बंद पडत चाललेल्या मराठी भाषिक शाळांसाठी काय योजना? आदित्य ठाकरेंनी दिलं उत्तर

Aditya Thackeray To The Point : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज आणि उद्धव हे ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. शिवसेना-मनसेच्या युतीची घोषणा करण्यात आली. शिवसेना-भाजपच्या विरुद्ध उबाठा-मनसे अशी मुख्य लढत पाहायला मिळणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी झी 24 तासला विशेष मुलाखत दिलीय. यात आदित्य ठाकरे यांना मुंबईतील बंद पडत असलेल्या मराठी शाळांबाबत त्यांच्या काय योजना आणि भूमिका आहे याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, यावर आदित्य ठाकरेंनी उत्तर दिलंय.
मुंबईमध्ये मराठी शाळा बंद पडत असल्याबाबत प्रश्न विचारला असता यावर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, 'मुंबईमध्ये मराठी शाळा बंद पडल्याचा टक्का किंवा त्यासंबंधित ज्या आता बातम्या येतायत, त्या कोणाच्या काळात येतायत? तर भाजप सरकारच्या. एवढंच नाही तर व्हेज आणि नॉनव्हेजच्या नावावर होत असलेला भेदभाव याच्या बातम्या कोणाच्या काळात यायला लागल्या आहेत? मुंबईत मरिन ड्राइव्हवर जे दालन आम्ही उभं करत होतो बंद कोणी पाडलं तर भाजपने पाडलं. मुंबईच मराठी भाषा भवन बांधण्याचं जे काम करत होतं ते कोणी बंद पाडलं, ते सुद्धा भाजपने केलंय'.
आदित्य ठाकरे पुढे मुलाखतीत म्हणाले की, 'मुंबई महानगरपालिका जी गेली 25 वर्ष आम्ही चालवत आहोत, जी देशात नाही तर जगभरात एकमेव उदाहरण असेल जिथे सव्वातीन लाख विद्यार्थी आठ वेगवेगळ्या मातृभाषांमध्ये शिकतायत. यात मराठी भाषा पण आहेच आणि मराठी भाषा अनिवार्य करणार आमचं एकमेव सरकार होतं. फक्त SSC मध्ये नाही ICSCI, CBSCI, IB सारख्या करिकक्युलममध्ये देखील मराठी भाषा आम्ही अनिवार्य केली होती. पण हे करत असताना आम्ही सगळं कुठेही वाद निर्माण न करता केलं होतं. तसंच पौष्टिक आहार देणार आमचं सरकार पहिलं होतं. नुसती शाळा बनवून नाही तर शाळेची चांगली इमारत त्यातील सुविधा कशा असल्या पाहिजेत हे दाखवणारं आमचं सरकार होतं'.
मराठी भाषिक शाळांसाठी तुमच्या डोक्यात काय योजना आहेत? या प्रश्नावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, 'जी गळती लागली होती आणि वर्षानुवर्षे आम्ही ऐकायचो की 30 हजार, 40 हजारांची गळती लागली. आम्ही जेव्हा CBSC आणलं आणि त्यांना सुद्धा दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य केलं. त्यावर्षापासून ते पहिलं वर्ष असं होतं की पूर्ण हे रिव्हर्स झालं आणि 4 हजार सीट्ससाठी 10 हजार विद्यार्थ्यांनी अप्लिकेशन दिलं आणि आम्हाला ऍडमिशनसाठी लॉट्री काढावी लागली होती. कामातून हे सगळं बदलता येत जे आम्ही आधीही करून दाखवलं'.
मराठीच्या मुद्द्यावर आग्रही असणाऱ्या ठाकरे घराण्यातील सगळी मुलं ही इंग्रजी शाळांमध्ये शिकलेली आहेत असा आरोप होत असतो, याबाबत प्रश्नावर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, 'भाजप याबाबतचा आरोप करतो त्यांच्या नेत्यांची मुलं कोणत्या शाळेत जातात. मध्यंतरी यादी समोर आली होती की सगळे परदेशात शिकतायत. चांगलं शिक्षण घेण्यात काही गैर नाहीये. अजून काही शिकण्यात काही गैर नाहीये. उलट आम्ही महानगरपालिकेचं शिक्षण सुद्धा त्याच दर्जाचं आणत होतो ज्या दर्जाचं शिक्षण खाजगी शाळा देतायत. त्यामुळेच तर तिकडे अनेकजण आकर्षित होतायत. अस्खलित मराठीत जर मी बोलत असेन तर भाजपला काय त्रास आहे मी कोणत्याही शाळेत गेलो तर' असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.