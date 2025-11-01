English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्याचं राजकारण नेमकं कसं आहे? रवींद्र धंगेकर यांचा मोठा गौप्यस्फोट, महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

पुण्याचं राजकारण नेमकं कसं आहे? याबाबत माजी  रवींद्र धंगेकर यांच्या मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 1, 2025, 10:30 PM IST
पुण्याचं राजकारण नेमकं कसं आहे? रवींद्र धंगेकर यांचा मोठा गौप्यस्फोट, महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

Ravindra Dandekar Interview :  जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याविरोधात शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी रान उठवलं.  रवींद्र धंगेकर यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. यानंतर आता झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात रवींद्र धंगेकर यांनी पुण्याचं राजकारण नेमकं कसं आहे? याबाबत मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. 

मी पुणेकर आहे. पुण्यासाठी लढणार आहे. 40 वर्षांपासून मी पुण्यात काम करतोय. मात्र, विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात सध्या विचित्र राजकारण सुरु आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता अशा प्रकारचे राजकारण सध्या पुण्यात सुरु आहे. 35 वर्षाच्या राजकारणात माझा गुरु मीच आहे. पुण्याच्या राजकारणाची दिसशा; बदलली आहे. पूर्वी पुण्यात सर्व पक्षीय नेते हातात घालून विकासासाठी एकत्र मिळून काम करायचे. सर्व पक्षाचच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी एकत्र काम केले. हे नेते कधीच पैशाच्या मागे धावले नाहीत. आता मात्र, पुण्यात टेंडर, पैसा आणि सत्ता असं राजकारण सुरु आहे. पुण्यात यापूर्वी असं राजकारण कधीच नव्हता. पूर्वी नेते कार्यकर्त्यांचा हात हातात घेवून काम करायचे. आता मात्र, वॉर्डापासूनच कार्यकर्त्यांची छाटनी सुरु झाली. आता मात्र, पुण्यात सगळी यंत्रणाच हायजॅक करुन राजकारण केले जात आहे असा गंभीर आरोप रवींद्र धंगेकर यांनी केला. आता सत्तेत आहे त्यालाच जनता विचारयला जाणार. पूर्वी एखादा विरोधी पक्षातील कार्यकर्ता जरी असेल त्याची विचारपूस केली जायची. आता मात्र, तो कझी मरेल याचे प्लानिंग केले जाते असा गंभीर आरोप देखील रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे.   

चंद्रकांत पाटील यांनी राजकीय ताकद लावून आपल्यावर लोकं सोडली असा थेट आरोप, शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केला. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केलं. राजकीय ताकद वापरुन देशोधडीला लावण्याचं काम पुण्यात झालं. त्यात आपण सापडलो. वक्फमध्ये शून्य टक्के आधार नसताना आपल्यावर अन्याय झाल्याचं धंगेकर यांनी सांगितलं. यामध्ये कोर्टानं दोषी ठरवलं तर आपलं प्रचंड नुकसान होईल आणि चंद्रकांत पाटील यांनी हे केल्याचा आरोप धंगेकरांनी केला. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

