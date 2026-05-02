वनिता कांबळे | Updated: May 2, 2026, 11:31 PM IST
इंदुरीकर महाराजांचे खरं नाव काय? नाव जाणून आणि संपत्ती पाहून आश्चर्यचकित व्हाल

Indurikar Maharaj Net Worth:  ह.भ.प. इंदुरीकर महाराज  मुलीच्या शाही लन्न सोहळ्याच्या आयोजनामुळे चर्चेत आले आहेत.  समाजप्रबोधनातून साध्या लग्नाचा संदेश देणाऱ्या इंदोरीकर महाराजांनी मुलीच्या शाही विवाह सोहळ्याचा घाट घातला. लाखभर लोकांना मुलीच्या लग्नाच्या पत्रिका वाटण्यात आल्या आहेत. या लग्न पत्रिकेवर इंदुरीकर महाराजांचे खरं छापण्यात आले आहे. यामुळे  इंदुरीकर महाराजांचे खरं नाव जाणून सगळेच आश्चर्यचकित झाले आहेत. नावासह इंदुरीकर महाराजांची श्रीमंती आणि संपत्तीची देखील चर्चा होऊ लागली आहे.  

इंदुरीकर महाराजारांचं किर्तन म्हटलं की लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्वचजणं पोट धरुन हसतात. आपल्या किर्तनातून इंदुरीकर महाराज राज्याच्या घराघरात पोहोचलेत. किर्तनातून ते शेलक्या भाषेत समाजातील तरुणाईवर, सामाजीक प्रश्नांवर टीका करतात. सोशल मिडियावर  इंदुरीकर महाराजांच्या किर्तनाच्या क्लिप व्हायरल होतात.  मात्र,  आता थेट इंदुरीकर महाराजच टीकेचे धनी झालेत. याला निमित्त ठरलंय इंदुरीकर महाराजांच्या लेकीचा लग्न सोहळा. लग्नासाठी 100 एकर जागेवर भव्य मंडप उभारण्यात आला आहे. लाखभर लोकांना लग्नाचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. यामुळे  इंदुरीकर महाराजांच्या श्रीमंती चर्चा होऊ लागली आहेत. तसेच मुलीच्या लग्नपत्रिकवेर छापलेल्या नावामुळे त्यांचे खरं नाव सर्वांना समजले आहे.  

इंदुरीकर महाराजांचे पूर्ण नाव  निवृत्ती काशिनाथ देशमुख असे आहे. 9 जानेवारी 1972 रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात इंदोरी गावात त्यांचा जन्म झाला. समाज प्रबोधनकार, कीर्तनकार म्हणून ते अनेक कार्यक्रम करतात.  या कार्यक्रमासाठी त्यांना चांगले मानधन मिळते.  निवृत्ती महाराज देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराज आणि त्यांची पत्नी शालिनी निवृत्ती देशमुख दोघेही कीर्तनकार आहेत.  इंदोरीकर महाराज एका कीर्तनासाठी 45000 ते 50000 हजार रुपये मानधन घेतात. दिवसाला 3 किर्तन करतात. शालिनी निवृत्ती देशमुख ह्या एका कीर्तनासाठी अंदाजे 25000 ते 30000 हजार इतके मानधन घेतात. दिवसाला 2 कीर्तन करतात.

संमगमेनर येथे ओझर गावात त्यांचा भव्य बंगला आहे. हा बंगला त्यांचे अधिकृत निवासस्थान आहे. त्यांच्याकडे 2 महिंद्रा स्कॉर्पिओ आहेत.  कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आणि  20 ते 25 एकर जमीन आहे.  सामाजिक कार्यात देखील त्यांचे योगदान आहे. ज्ञानेश्वर माऊली निराधार मुलांचे वस्तीगृह , ज्ञानेश्वर माऊली शिक्षण संस्था , ओझर  येथे जवळपास 150 मुलांचे सर्व शिक्षण आणि जेवण राहण्याची सोय करण्यात आली आहे.

जावई गडगंज श्रीमंत 

ज्ञानेश्वरी असं महाराजांच्या कन्येचं नाव असून साहिल चिलप असं त्यांच्या होणाऱ्या जावयाचं नाव आहे. साहिल चिलप हे नवी मुंबई येथील प्रसिद्ध उद्योजक आहेत. ट्रान्सपोर्ट आणि बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचा व्यवसाय असल्याची माहिती आहे संगमनेर तालुक्याच्या इतिहासातील निवृत्ती महाराज इंदोरिकर यांची कन्या ज्ञानेश्वरी हिचा सर्वात मोठा विवाह सोहळा मानला जात आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

