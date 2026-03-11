Exclusive: मनोज जरांगे पाटील यांना 1 वर्षाची सुट्टी का हवीय?, झी 24 तासच्या मुलाखतीत सांगितले कारण

Manoj Jarange Patil Appeal One Year Leave: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सध्या त्यांच्या एका विधानामुळे खुपच चर्चेत आहे. त्यांनी 'मी जातीवादी नाही, कोणीही येऊद्या मी सगळ्यांचीच मदत करतो. पण मला फक्त एक वर्ष सुट्टी द्या. तुमचे सर्व प्रश्न सोडवेन' असे आवाहन मराठा समाजाला दिले आहे. पण त्यांना ही सुट्टी काय हवीय? या एका वर्षात ते अशी कोणती योजना आखणार आहेत का की, ज्यामुळे मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत? एक वर्षानंतर मनोज जरांगे स्वतंत्र पक्ष उभा करणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित राहत आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील माकणी थोर येथे जागृत देवस्थान श्री हनुमान आराधना कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात जरांगे पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आध्यात्मिक कार्यक्रम आणि जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. यावेळी जरांगे यांची रथामधून गावांमध्ये मारुती मंदिरापर्यंत मिरवणूकही काढण्यात आली. या कार्यक्रमात ते जनतेला आवाहन करत म्हणाले '1 वर्ष दौरे आणि कार्यक्रम बंद अशी घोषणा केली पण एकही दिवस मी घरी नाही. मी विनंती केली होती पण तुम्ही ऐकत नाही. एक वर्ष मला मोकळीक द्या. मला राज्यात स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायची आहे. 16 मार्च पासून मला एक वर्ष सुट्टी हवी आहे.'
पुढे 'मी जातीवादी नाही, मुस्लिम, धनगर, दलित अशा कोणत्याही जातीतील लोकांना मी न्याय दिल्या शिवाय परत पाठवत नाही. महादेव मुंडे यांच्या प्रकरणाला दोन वर्षे झाली. ते आपल्या जातीचे नसतानाही त्यांना न्याय मिळवून देतोय.' असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, झी 24 तासला मुलाखत देत असताना, त्यांच्या या सुट्टीबाबतचे कारण विचारले असता त्यांनी उत्तर देत मराठा समाजाच्या मदतीसाठी ही सुट्टी मागितल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले 'आता आरक्षणाच्या अडचणी जवळपास संपत आल्या आहेत. मात्र, मराठा समाजाच्या लेकरांच्या खुप अडचणी आहेत. अशावेळी त्यांची मदत करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सामाजातील नोकर कामगारांना कामाच्या ठिकाणी त्रास दिला जातो, व्यावसायिकांना अडचणीत आणले जाते, शेतकऱ्यांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मग त्यांच्या मदतीला कोण जाणार? असे असंख्य प्रश्न समोर उभे असतात. महाराष्ट्राच्या काना कोपऱ्यातील मराठा समाजातील कोणालाही कुठेही मदत हवी असेल तर 15 मिनिटांत मदत पोहोचली पाहिजे. याच उद्देशाने एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. आणि त्या यंत्रणेच्या योजनेसाठीच मला एक वर्षाचा वेळ हवा आहे. पण रोज कार्यक्रमांना उपस्थित रहावे लागले तर, काम कोण करणार? यामुळेच मला एक वर्षाची सुट्टी हवी आहे.'
यावेळी त्यांना स्वतंत्र यंत्रणा म्हणजे स्वतंत्र पक्ष किंवा संघटना उभारणार का? असा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर ते म्हणाले 'मी कोणत्याही संघटनेची किंवा पक्षाची घोषणा करणार नाही, तर राज्याच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात, मराठा समाजाच्या प्रत्येक नागरिकाला मदतीसाठी दुसऱ्या कोणाकडे हात पसरावे लागू नये; त्यांना त्यांची माणसे, मराठा सेवक मदतीसाठी असावेत यासाठी एक यंत्रणा उभारणार आहे. जी मराठ्यांच्या मदतीसाठी कार्यरत असेल'.
दरम्यान आता जरांगे पाटील यांना ही सुट्टी मिळणार का? या सुट्टीत ते मराठा समाजासाठी काय काय करणार? आणि त्याचा मराठा समाजाला खरच फायदा होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.