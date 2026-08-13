/Explainer : ठाकरे विरुद्ध शिंदे शिवसेना पक्ष संघर्षात कोर्टात वारंवार होतोय सादिक अली केसचा उल्लेख, काय आहे नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी सर्वात मोठा राजकीय भूकंप केला. शिवसेनेतील फूट आणि त्यानंतर शिवसेना पक्ष, चिन्ह यावरून एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये संघर्ष सुरु आहे. सु्प्रीम कोर्टात या प्रकरणात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. आज पाचव्या दिवशी उद्धव ठाकरेंकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तीवादात सादिक अली केसचा उल्लेख केला. जेव्हापासून शिवसेनेत फूट झाली तेव्हापासून सादिक अली केसचा उल्लेख वारंवार होतोय. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनीही या प्रकरणात सादिक अली केलाचा दाखला दिला होता.
एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत 40 आमदार आणि 12 खासदार घेऊन बाहेर पडले आणि शिवसेनेला मोठं खिंडार पडलं. महाराष्ट्रातील राजकारणातील हा सर्वात मोठा बंड होता. या बंडामुळे महाविकास आघाडीचं सरकार एक क्षणात कोसळलं. त्यानंतर नवीन सरकार आलं ते म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातखाली. पण सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला तो म्हणजे खरी शिवसेना कोणाची? निवडणूक आयोगानेही एकनाथ शिंदेंकडून निर्णय दिल्यानंतर आता हे प्रकरण सु्प्रीम कोर्टात आहे. अशात कोर्टात वारंवार आणि आजही सादिक अली केसचा उल्लेख करण्यात आला. पण अनेकांना प्रश्न पडलाय की नेमकं काय आहे सादिक अली प्रकरण?
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पश्चात काँग्रेस पक्षात गटबाजी भारताच्या राजकारणात समोर यायला लागली. नेहरू यांच्यानंतर पंतप्रधानपदाची सूत्रे लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या हाती देण्यात आली होती. पण जेव्हा लालबहाद्दूर शास्त्री यांचं निधन झालं त्यानंतर एका गटाने इंदिरा गांधी यांना नेतृत्वासाठी आपली भूमिका पुढे आणली. त्याकाळात 1967 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळालं पण या निवडणुकीत विरोधी पक्षाची कामगिरी लक्षणीय होती, हे विसरुन चालणार नव्हतं.
दुसरीकडे ज्या सिंडिकेट गटानेच इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदी बसवलं त्यांनाच इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात नाराजी पसरायला लागली होती. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत वादानेही डोकं वर काढलं होतं. मग इंदिरा गांधींविरोधात नाराजी असल्याने सिंडिकेट गटाने नीलम संजीव रेड्डींना काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणून उमेदवारी जाहीर केली. मग इंदिरा गांधी यांनी उपराष्ट्रपती व्ही.व्ही. गिरी यांना अपक्ष म्हणून उमेदवारी जाहीर केली आणि व्ही. व्ही. गिरी हे निवडून आलेत.
हेच कारण ठरलं आणि काँग्रेसमधील फूट ही अख्खा भारतासमोर आली. मग त्यावेळी इंदिरा गांधी काँग्रेस आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस सिंडिकेट असे दोन गट तयार झालेत. या वादामुळे त्याकाळातील काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह बैलजोडी हे कोणाला द्यायचे असा वाद समोर आला. काँग्रेस चिन्हाचा वादाही त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात गेला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस पक्ष संघटनेचे अध्यक्ष सादिक अली आणि इंदिरा गांधी यांच्या वर्चस्वाखालील संसदीय पक्ष अशी केस सुप्रीम कोर्टात उभी राहिली. या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वातील पक्ष खरा असल्याचा निकाल त्या काळात दिला होता. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या गटाला गाय आणि वासरू हे चिन्ह त्यांचे परत देण्यात आलं होतं. या केसमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने अधिक संख्याबळ असल्याचा मुद्दा लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.
निवडणूक आयोगाच्या 1968 च्या चिन्हाबाबतच्या आदेशानुसार, एखाद्या पक्षात फूट पडली. तर अशावेळी निवडणूक आयोगाच्या लक्षात ही गोष्ट आल्यावर निवडणूक आयोग विविध माहिती जमा करत असतो. मूळ पक्ष कोणता याचा निर्णय घेताना संसदेतील संख्याबळ, त्यातील बहुमताचा आकडा ही सर्वात महत्त्वाची बाब असते.
आताच्या स्थितीमध्ये महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केल्यानंतर पक्षावर आणि चिन्हावर दावा केला होता. या सुनावणीतही आमदार, खासदारांची संख्या निर्णायक ठरली असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या आदेशातून दिसून आली आहे, असा युक्तीवाद शिंदेंच्या वकिलांनी केला.
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने 'सादिक अली विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग' (1971) या खटल्यातील निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला आला आहे. केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर निर्णय दिला गेला आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळे असतात, त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्येवरून मूळ पक्ष ठरवणे चुकीचे असल्याचे युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधींना आव्हान देणारे सादिक अली हे एक स्वातंत्र्यसैनिक होते. विद्यार्थी दशेपासून ते स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झाले होते. त्यानंतर राजकीय प्रवास त्यांनी काँग्रेसमध्ये सुरुवात केली. काँग्रेसमध्ये त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. 1971-1973 या कालावधीत त्यांनी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदही भूषवलं होतं.