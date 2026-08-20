Bank Locker Tips: बँक लॉकरमधून पैसे गायब झाले तर काय कराल? कसे मिळतील परत?

Bank Locker : बँक लॉकरचा वापर लोकं साधारणपणे पैसे, दागिने आणि महत्वपूर्व कागदपत्र ठेवण्यासाठी करतात. बँक लॉकर हे सर्वात जास्त सुरक्षित मानले जातात. मात्र जर एखाद्या दिवशी लॉकर उघडलं आणि त्यातील सामान हे गायब झाल्याचं आढळलं तर ग्राहकाच्या समोर सर्वात मोठा प्रश्न पडतो की आता काय करायचं? अशा स्थितीत घाबरायची गरज नाही. तर काही महत्वाची पाऊल उचलणं गरजेचं आहे. असं केल्याने तुम्हाला लॉकरमध्ये ठेवलेली वस्तू, पैसे परत मिळू शकतात. अशा घटनांच्या तपास प्रक्रियेबाबत तुम्ही बँकेकडे विचारणा करू शकता आणि त्यांना तपास करण्याची विनंती करू शकता.
तुमच्या बँक लॉकरमधून पैसे, दागिने आणि अन्य काही गोष्टी या गायब किंवा चोरी झाल्या तर सगळ्यात आधी बँक शाखेच्या अधिकाऱ्यांना सूचना द्या. चोरी झालेल्या घटनेची तारीख, लॉकर नंबर, वेळ आणि संबंधित तक्रार इत्यादी लिखित स्वरूपात बँकेला द्या आणि आपल्याकडे त्याची एक प्रत ठेवा. अशा घटनांच्या तपास प्रक्रियेबाबत तुम्ही बँकेकडे विचारणा करू शकता आणि त्यांना तपास करण्याची विनंती करू शकता. त्यासोबतच पोलिसात सुद्धा तक्रार करू शकता.
जर चोरीचा संशय असेल तर पोलिसात तक्रार देणं महत्वाचं आहे. तक्रारीत गायब झालेल्या सामनाचं विवरण , सामानाची अंदाजे किंमत आणि कोणावर संशय असल्यास त्याबद्दल माहिती तक्रारीत लिहिणं गरजेचं असतं. दागिने किंवा महागड्या वस्तूंच्या बाबतीत, जुनी बिले, खरेदीच्या पावत्या, विम्याची कागदपत्रे, छायाचित्रे किंवा इतर उपलब्ध नोंदी तुमचा दावा बळकट करण्यास मदत करू शकतात. अगदी रोख रकमेच्या बाबतीतही, उपलब्ध कागदपत्रे आणि परिस्थितीजन्य पुरावे महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.
भारतीय रिजर्व बँकेच्या लॉकर संदर्भातील नियमांच्या अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये बँकेची जबाबदारी ही निश्चित असते. उदाहरण पाहायचं झाल्यास बँकेचा निष्काळजीपणा, आग, चोरी, दरोडा, यासह अन्य काही गोष्टी घडल्यास बँक ग्राहकांना नुकसान भरपाई देण्यात बँक कटिबद्ध असते.
कोणत्याही बँक शाखेत लॉकर घेण्यापूर्वी त्याच्याशी निगडित नियम आणि अटी नक्कीच वाचा. लॉकरमध्ये काय ठेऊ शकतो आणि काय वस्तू ठेवल्याने बँक ते चोरी झाल्यास जबाबदार नाही, याची माहिती ही लॉकर एग्रीमेंट आणि बँकेच्या नियमांमध्ये दिलेली असते. त्यामुळे बँक लॉकर घेण्यापूर्वी आधी सर्व अटी शर्तींचा वाचणं गरजेचं आहे. सोबतच महागड्या सामनाचे बिल, फोटो आणि अन्य प्रमाण हे सुरक्षित स्थानावर ठेवणं गरजेचं आहे. लॉकरची माहिती, चावी सुद्धा सुरक्षित ठिकाणी ठेवण खरोखरच गरजेचं आहे. कारण चावी हरवल्यास तुम्ही स्वतः त्यासाठी जबाबदार असता. लॉकरची माहिती आणि चावीला सुद्धा सुरक्षितपणे ठेवणं खूप गरजेचं आहे. कारण चावी हरवल्यास त्यासाठी तुम्ही स्वतः जबाबदार असता. अशा स्थितीत चोरी झाल्यास तुम्हाला भरपाई मिळत नाही.