टिपू सुलतानच्या वक्तव्यावरून झालेल्या वादाबाबत काय म्हणाले हर्षवर्धन सकपाळ?

Harshavardhan Sakpal About Tipu Sultan : काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान विषयी केलेल्या वक्तव्यावर वाद निर्माण झाला होता. या वक्तव्याबाबत सकपाळ यांनी  'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात उत्तर दिलं.   

पूजा पवार | Updated: Apr 11, 2026, 10:36 PM IST
टिपू सुलतानच्या वक्तव्यावरून झालेल्या वादाबाबत काय म्हणाले हर्षवर्धन सकपाळ?
Photo Credit - Social Media

Harshavardhan Sakpal About Tipu Sultan : झी24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मुलखात घेण्यात आली. यात हर्षवर्धन सकपाळ यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. काही महिन्यांपूर्वी सकपाळ यांनी टिपू सुलतान विषयी केलेल्या वक्तव्यावर वाद निर्माण झाला होता. या वक्तव्याबाबत सकपाळ यांनी  'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात उत्तर दिलं. 

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एका भाषणादरम्यान म्हटले होते की, 'छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रकारे धैर्याची आणि स्वराज्याची संकल्पना मांडली त्याच परंपरेतून प्रेरणा घेऊन टिपू सुलतान यांनी ब्रिटिशांविरोधात युद्ध केलं'. मात्र सपकाळ यांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर खूप वाद निर्माण झाला. टिपू सुलतान हे हिंदू विरोधी होते असं सत्ताधारी नेत्यांकडून म्हटलं गेलं. तेव्हा झालेल्या वादावर आणि टिपू सुलतान याबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, 'शिवाजी महाराज यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी काम केलं, टिपू सुलतान यांची प्रतिमा ही भारताच्या संविधानात आहे. ते इंग्रजांच्या विरोधात लढले. टिपू सुलतान यांनी कोणताही विषारी आणि विखारी प्रचार केला नाही'. 

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ  याबाबत पुढे म्हणाले की, 'टिपू सुलतान यांची भूमिका ही हिंदू विरोधी आहे असं म्हंटलं जात असेल तर त्यावर समिती बसवून त्यावर निष्कर्ष निघाला पाहिजे. टिपू सुलतानांच्या संबंधित जो इतिहास आहे, जो ऑब्झहार्व्हरने प्रकाशित केला. तुमचंच सरकार असताना तुम्ही त्यावर अंक काढला, भाजपाच्या सरकारने राष्ट्रपतींना बोलावलं प्रकाशन केलं तेव्हा तुमचा टिपू सुलतान हा हिंदू विरोधी होता हा प्रचार कुठे गेला? प्रत्येक गोष्टींमध्ये हिंदू मुसलमान करणं, प्रत्येक गोष्टीत जाती आणणं धर्म आणणं हा भारतीय जनता पक्षाचा फंडा आहे. जर या फंड्याचा त्या ठिकाणी चुकीचा वापर केला जात असेल मग तो कोणाच्याही माध्यमातून असो तो गैर आहे'. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

