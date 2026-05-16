/Fireflies Festivals in Mumbai: मुंबईजवळ अनुभवा काजव्यांची जादुई दुनिया! प्रत्यक्षात काजवे पाहण्यासाठी भेट द्या ‘या’ 5 ठिकाणांना

Kajwa Mahotsav in Maharashtra : पावसाळ्याच्या आधी काजव्यांचा सीजन असतो. काजव्यांच्या उत्सवातील मनमोहक दृश्याचा अनुभव अनेकांना घ्यायचा असतो. यासाठी तुम्हाला महाराष्ट्रातील कोणत्या ठिकाणांना भेट द्यायची आहे हे जाणून घ्या.
5 Magical Spots Near Mumbai To Witness Fireflies: पावसाळा सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस बाकी आहेत. पण ह काळ म्हणजे निसर्गप्रेमींसाठी खास पर्वणी असते. कारण मेच्या अखेरीस आणि जूनच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील डोंगरदऱ्या एका वेगळ्याच प्रकाशाने उजळून निघतात. हा प्रकाश असतो काजव्यांचा! हजारो काजवे रात्रीच्या अंधारात चमकत असतात आणि संपूर्ण जंगल एखाद्या परीकथेतील दृश्यासारखं दिसू लागतं. शहराच्या गोंगाटापासून दूर शांत वातावरणात हा अनुभव अक्षरशः मंत्रमुग्ध करणारा ठरतो. महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये दरवर्षी प्री-मॉन्सून काळात ‘फायरफ्लाइज फेस्टिव्हल’ आयोजित केले जातात. निसर्ग, ट्रेकिंग आणि कॅम्पिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी हा अनुभव खास ठरतो. मुंबई आणि पुण्याजवळ अशी अनेक ठिकाणं आहेत जिथे तुम्ही रात्री काजव्यांची रोषणाई प्रत्येक्षात जवळून पाहू शकता. चला कुठे आहेत या जागा याबद्दल जाणून घेऊयात आणि यातील काही जागा मुंबईपासून जवळ आहेत.
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं भंडारदरा हे काजव्यांसाठी सर्वात प्रसिद्ध ठिकाणांपैकी एक मानलं जातं. आर्थर लेक परिसरातील जंगलात रात्री हजारो काजवे चमकत असल्याचं मनमोहक दृश्य पाहायला मिळतं. मुंबई आणि पुण्यापासून साधारण साडेतीन तासांच्या अंतरावर असलेलं हे ठिकाण कॅम्पिंगसाठीही प्रसिद्ध आहे. इगतपुरी हे जवळचं रेल्वे स्टेशन आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील पुरुषवाडी हे गाव फायरफ्लाइज फेस्टिव्हलसाठी खूप लोकप्रिय आहे. हरिश्चंद्रगड ट्रेकच्या मार्गावर असलेलं हे गाव प्री-मॉन्सून काळात अक्षरशः उजळून निघतं. गावातील झाडांवर आणि जंगल परिसरात हजारो काजवे दिसतात. मुंबई आणि पुण्याहून विकेंड ट्रिपसाठी हे ठिकाण उत्तम पर्याय ठरू शकतं.
धबधबे, हिरवीगार दरी आणि ढगांनी वेढलेले डोंगर यासाठी प्रसिद्ध असलेला माळशेज घाट काजव्यांच्या प्रकाशामुळे आणखी सुंदर दिसतो. तलावाजवळ कॅम्पिंग करताना रात्री चमकणाऱ्या काजव्यांचा अनुभव अविस्मरणीय ठरतो. मुंबईपासून साधारण 120 किलोमीटर अंतरावर असलेलं हे ठिकाण निसर्गप्रेमींचं आवडतं डेस्टिनेशन आहे.
पुण्याजवळील पानशेत धरण परिसर मे-जूनमध्ये काजव्यांनी उजळून निघतो. धरणाच्या बॅकवॉटरजवळ रात्री चमकणाऱ्या काजव्यांचं दृश्य खूपच आकर्षक दिसतं. शांत वातावरण, कॅम्पिंग आणि निसर्गाचा सुंदर मिलाफ अनुभवण्यासाठी पानशेत उत्तम पर्याय ठरतो.
ट्रेकर्स आणि हायकर्समध्ये लोकप्रिय असलेलं राजमाची हे ठिकाण प्री-मॉन्सूनमध्ये आणखी खास बनतं. हिरव्या वाटा, ऐतिहासिक किल्ले आणि रात्री दिसणारे हजारो काजवे यामुळे राजमाचीचा ट्रेक अविस्मरणीय ठरतो. लोणावळ्याजवळील जांभुळपाडा गावातून हा ट्रेक सुरू होतो.
जर तुम्ही कधीही जंगलात काजवे पाहिले नसतील, तर हा अनुभव आयुष्यात एकदा तरी घ्यायलाच हवा. शहराच्या गडबडीतून काही काळ दूर जाऊन निसर्गाच्या या जादुई दुनियेचा आनंद घेण्यासाठी प्री-मॉन्सून हा सर्वोत्तम काळ मानला जातो.