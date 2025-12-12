...जेव्हा कपड्यांमुळे शिवराज पाटील यांना द्यावा लागला होता राजीनामा, ‘सीरियल ड्रेसर’ म्हणून झाली टीका

Shivraj Patil Chakurkar Passes Away: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं शुक्रवारी निधन झालं. लातूर येथे वयाच्या 90 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आपल्या पाच दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली. त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत दोन वेळा आमदार म्हणून काम केले. लातूर लोकसभा मतदारसंघातून सात वेळा ते विजयी झाले. 1991 ते 1996 या काळात ते लोकसभेचे दहावे सभापती होते. त्यांनी 2010 ते 2015 या काळात पंजाबचे राज्यपाल म्हणूनही काम केलं.
तथापि, 2004 ते 2008 या काळात केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाळ सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरला. मुंबईवरील 26/11 दहशतवादी हल्ल्यानंतर, सुरक्षेतील त्रुटींची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पाटील यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
गृहमंत्री म्हणून पाटील यांच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक चर्चेत असलेला एक वाद 2008 च्या दिल्लीतील बॉम्बस्फोटांवेळी घडला होता. याची संपूर्ण देशभरात चर्चा झाली होती. 13 सप्टेंबरच्या रात्री, देशाच्या राजधानीत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये 22 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावेळी शिवराज पाटील तीन वेगवेगळ्या कपड्यांमध्ये दिसले होते. भाजपा नेत्यांसह अनेकांनी शिवराज पाटील यांच्यावर दुर्घटनेपेक्षा आपल्या कपड्यांकडे जास्त लक्ष दिल्याचा आरोप केला होता.
शिवराज पाटील यांनी टीकाकारांना प्रत्युत्तर देताना, ‘ते त्यांच्या धोरणांवर टीका करू शकतात, पण कपड्यांवर नाही’ असं प्रत्युत्तर दिलं होतं. "मी स्वच्छ, नीटनेटका राहतो. जर मी लोकांवर रागावत नसेन; अशा घटना घडल्यावर शांत राहणे आवश्यक असताना मी शांत राहत असेन, तर तुम्ही माझ्यामध्ये दोष शोधता. आणि जर ते असे करत असतील, तर माझ्यावरील अशा टीकेला मी उत्तर द्यावे अशी तुमची अपेक्षा आहे का?," असं त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.
"निर्णय घेण्याचे काम मी जनतेवर सोडतो. तुम्ही स्वतःच न्याय करा. एखाद्या राजकारण्यावर टीका करण्याची ही योग्य पद्धत आहे का? तुम्ही त्याच्या धोरणांवर टीका करा, त्याच्या कपड्यांवर नाही," असं ते म्हणाल होते. पण यानंतरही त्यांच्यावर होणारी टीका थांबली नव्हती. परिस्थिती इतकी बिघडली की, यांच्या पोषाखावर उपहासात्मक टिप्पणी करत त्यांना 'सीरियल ड्रेसर' असं नाव देण्यात आलं होतं.
कपडे बदलण्याच्या वादानंतर त्यांच्यावर सुरक्षेतील त्रुटींवरुन होणारी टीका, अधिक तीव्र झाली होती. 26/11 हल्ला या टीकेचा शेवट ठरला. त्यावेळीही कपडे बददल्याने ते टीकेचे धनी झाले आणि अखेर 30 नोव्हेंबर रोजी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
शिवराज पाटील यांनी एक राजकारणी म्हणून एक मोठा वारसा मागे ठेवला आहे. ते सार्वजनिक जीवनातील आपल्या सन्मानजनक वर्तन, सभ्यतेसाठी ओळखले जात. त्यांनी सार्वजनिक भाषणांमध्ये किंवा खाजगी संभाषणांमध्ये कधीही वैयक्तिक टीका केली नाही. शिवराज पाटील हे त्यांच्या व्यापक वाचन, सखोल अभ्यास आणि प्रभावी सादरीकरणासाठीही ओळखले जात होते. मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी अशा तिन्ही भाषांवर त्यांचं प्रभुत्व होतं.