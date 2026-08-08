Add Zee Business As A Preferred Source
App

Maharashtra monsoon: राज्यात पुन्हा मुसळधार कधी? 'या' दिवसापासून वाढणार पावसाचा जोर

Maharashtra Weather Update : राज्यात पावसाचा जोर ओसरला  असला तरी काही  जिल्ह्यांना यलो अलर्ट आहे. पण पुढील काही दिवसांत पुन्हा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 08, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:48 AM IST
Maharashtra monsoon: राज्यात पुन्हा मुसळधार कधी? 'या' दिवसापासून वाढणार पावसाचा जोर
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'हे म्हणजे डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर', हायकोर्टाने FDA ला फटकारलं; 'धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात...’
2
3
4
5