/महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांना पुस्तके कधी मिळणार? बालभारतीकडून मोठी अपडेट समोर!

School Textbook: राज्यातील शाळा 15 जूनपासून सुरू होणार असताना पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये नव्या अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तकांबाबत उत्सुकता होती. याच पार्श्वभूमीवर बालभारतीने इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या नव्या पाठ्यपुस्तकांच्या वितरणाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) लागू करण्याच्या प्रक्रियेत ही पुस्तके तयार करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना ती वेळेत मिळावीत यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
बालभारतीच्या माहितीनुसार, इयत्ता दुसरी, तिसरी आणि चौथीची बहुतांश पाठ्यपुस्तके तयार झाली आहेत. तसेच इयत्ता सहावीच्या मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू माध्यमातील पुस्तकेही विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शाळा सुरू होताच विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तके पोहोचावीत यासाठी छपाई आणि वितरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
नवीन अभ्यासक्रमानुसार पाठ्यपुस्तके तयार करण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रक्रिया राबवावी लागते. अभ्यासक्रम आराखडा, तज्ज्ञ समित्यांचे परीक्षण, गाभा समितीची तपासणी आणि अंतिम मान्यता या टप्प्यांमुळे यंदा काही पुस्तकांच्या निर्मितीला विलंब झाला. विशेषतः इयत्ता सहावीच्या काही विषयांच्या पुस्तकांवर त्याचा परिणाम झाला. मात्र बालभारतीने उर्वरित काम पूर्ण करून टप्प्याटप्प्याने सर्व पुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यंदा पहिल्यांदाच एका वर्षात चार इयत्तांसाठी संपूर्ण नवीन पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आली आहेत. यापूर्वी साधारणपणे एका किंवा दोन इयत्तांसाठीच नवीन पुस्तके प्रकाशित केली जात होती. मात्र यंदा दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी अशा चार इयत्तांसाठी एकाच वेळी नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा बालभारतीच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
बालभारतीने विविध भाषिक विद्यार्थ्यांचा विचार करून 10 माध्यमांमध्ये एकूण 348 नवीन पाठ्यपुस्तके तयार केली आहेत. मराठी, इंग्रजी, उर्दू यांसह इतर माध्यमांतील विद्यार्थ्यांनाही सुधारित अभ्यासक्रमानुसार पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. पुस्तकांची छपाई पूर्ण झाल्यानंतर ती जिल्हा आणि शाळास्तरावर पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
संबंधित चारही इयत्तांची सर्व माध्यमांतील आणि सर्व विषयांची पाठ्यपुस्तके ३० जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतील.त्यामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच अभ्यासक्रम पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नवीन पुस्तकांमध्ये कौशल्याधारित शिक्षण, समावेशकता, सुरक्षितता, डिजिटल साक्षरता आणि जीवनोपयोगी मूल्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. बालभारतीच्या संचालक अनुराधा ओक यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेने मोठे पाऊल टाकले आहे. काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय विलंब झाले असले तरी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या सुरुवातीपासूनच आवश्यक पुस्तके मिळावीत यासाठी बालभारतीकडून व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांनी घाबरण्याचे कारण नसून जूनअखेरपर्यंत सर्व नवीन पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.