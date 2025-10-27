लाडक्या बहिणींना ऑक्टोबरचा हप्ता कधी मिळणार? महत्वाची माहिती आली समोर

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकारने गरजू महिलांसाठी सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना अल्पावधीतच खूप लोकप्रिय झाली. दर महिन्याला योजनेसाठी पात्र लाडक्या बहिणींना सरकारकडून 1500 रुपये दिले जातात. मात्र दिवाळी उलटून गेली तरी अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता जमा झालेला नाही. ऑक्टोबर महिना संपण्यास काहीच दिवस शिल्लक असताना अनेकांच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा अनेक बहिणींना लागून राहिली आहे. अशातच आता यासंदर्भातील मोठी माहिती समोर आलीये.
नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे. विभागाकडून अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नसली तरी लवकरच संबंधित विभागाकडून याबाबतची अधिकृत सूचना जारी करण्यात येणार अशी माहिती मिळालेली आहे.
महाराष्ट्रात महानगरपालिका, नगरपरिषद, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या काही दिवसात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आचारसंहिता लागू होईल आणि यादरम्यान कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देणं शक्य नसतं. तेव्हा लाडकी बहीण योजनेचा ऑक्टोबरचा हप्ता हा पुढील आठ दिवसात मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : कुटुंबासोबत चहा घेतला, दार बंद केलं अन् काही वेळात.... भारताच्या स्टार खेळाडूने उचललं टोकाचं पाऊल
लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र महिलांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु सध्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवायसी प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. परंतू काही दिवसांनी ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा ऑक्टोबर २०२५ चा हप्ता कधी जमा होणार?
उत्तर: नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महिलांच्या खात्यात १५०० रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे. विभागाकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, पण पुढील आठवड्यात जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
ऑक्टोबर हप्त्यात उशीर का होत आहे?
उत्तर: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका, नगरपरिषद) निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आचारसंहितेनुसार, योजनेसारख्या शासकीय आर्थिक मदतीला स्थगिती येते. त्यामुळे ऑक्टोबरचा हप्ता पुढील आठ दिवसांत जमा होण्याची शक्यता आहे.
KYC प्रक्रिया सध्या काय स्थिती आहे?
उत्तर: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर e-KYC प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थींनी KYC पूर्ण करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा हप्ता थांबू शकतो. निवडणुकीनंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल.