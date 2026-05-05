Ladki Bahin Yojana Update : लाडक्या बहिणींचे पैसे कधी खात्यात येणार? ई-केवायसीनंतर पात्र महिलांची संख्या निश्चित

Ladki Bahin Yojana Update : लाडक्या बहिणींना योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे आणि यामधून अनेक महिलांचे यादीमधून नाव बाहेर करण्यात आले आहे. आता राहिलेले दोन हफ्ते बहिणींना कधी मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 5, 2026, 06:00 PM IST
Ladki Bahin Yojana Update : लाडक्या बहिणींना योजनेची ई-केवायसी करण्यासाठी पुन्हा पोर्टल उघडण्यात आले होते. 30 एप्रिल पर्यत ई-केवायसी करण्याची शेवटची वेळ सरकारने दिली होती, त्यानंतर आता अनेकांचे नाव हे मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमधून वगळण्यात आले होते. आता अनेक अपात्र बहिणींना यादीमधून वगळल्यानंतर त्याच्या खात्यामध्ये येणाऱ्या रक्कमेला पूर्णविराम लागणार आहे. आता मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या यादीमध्ये लाभार्थी महिलांची संख्या ही 1 कोटी 80 लाखांपर्यत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मागील दोन महिने ई-केवायसी सुरु असल्यामुळे दोन मार्च आणि एप्रिलचा हफ्ता अजुनपर्यत दिलेला नाही. त्यामुळे आता राहिलेले हफ्ते कधी पर्यत खात्यामध्ये जमा होणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या 

मार्च एप्रिलचा हफ्ता खात्यामध्ये कधी जमा होणार?

लाडक्या बहिणींना योजनेची  ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आता, उर्वरित हफ्ते हे आता बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा होणार असे सांगितले जात आहे. आता लाडक्या बहिणींना योजनेची  ई-केवायसी केलेल्या आणि लाभार्थी असलेल्या बहिणींना 2 महिन्यांचे पैसे एकत्र येणार की 3 महिन्याचे येणार याबाबत आता चर्चा सुरु झाली आहे. मे महिना सुरु होऊन 5 दिवस झाले आहेत पण आतापर्यत मागील दोन महिन्याचे आणि चालू महिन्याचे पैसे खात्यामध्ये जमा झालेले नाहीत. 

कोण ठरणार या योजनेसाठी पात्र?

लाडक्या बहिणींना योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या महिलांसाठी अटी आहेत, यामध्ये सर्वात पहिली अट म्हणजेच कुटुंबाचे उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अर्जदारांचे अर्ज वगळण्यात येतील. कुटुंबातील सदस्य जर सरकारी कर्मचारी असेल तर मग या योजनेमधून नाव असल्यास वगळले जाईल त्याचबरोबर त्या बहिणीला अर्ज भरता येणार नाही. माजी खासदार किंवा आमदार किंवा सरकारी मंडळे दर कुटुंबाच्या सदस्याकडे असल्यास योजनेमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत. 

