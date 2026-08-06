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उद्या, परवा नाही तर... शिवसेनेसंदर्भातील अंतिम निकाल कधी? असिम सरोदेंनी थेट टाइमलाइनच सांगितली, 'सर्वोच्च न्यायालयाने...'

सुप्रीम कोर्टात आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाच यावर सुनावणी सुरू आहे. निकाल कधी लागणार? जाणून घ्या सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:50 PM IST
उद्या, परवा नाही तर... शिवसेनेसंदर्भातील अंतिम निकाल कधी? असिम सरोदेंनी थेट टाइमलाइनच सांगितली, 'सर्वोच्च न्यायालयाने...'
Image Credit: Shiv Sena name and symbol Supreme Court hearing (फोटोः AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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