मुंबईकरांची चोरलेली वाहने नेमकी जाताहेत तरी कुठे? ही महत्त्वाची बातमी वाचाच

मुंबईत दिवसागणिक घडणाऱ्या वाहनचोरीच्या घटना घडत आहेत. वर्षभरात शहरातील वाहनचोरीच्या 1,540 गुन्ह्यांपैकी 908 गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. गेल्या वर्षी याच सात महिन्यांत हाच आकडा 1,304 होता. एकंदरीतच दिवसाला 5 ते 6 वाहने चोरीच्या घटना घडत आहेत.
मुंबई पोलिसांनी 2018 मध्ये मोटार वाहन चोरीविरोधी पथक बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हे पथक मालमत्ता कक्षात विलीन करण्यात आले आहे.
मुंबईतून चोरी होणाऱ्या बहुतांश गाड्या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकमध्ये नेण्यात येतात. तसेच मुख्यत्वेकरून चोरी केलेल्या गाड्यांचाच गुन्हे करण्यासाठी वापर केला जातो. त्यामुळे एखादी वाहनचोरांची पकडली गेल्यास किमान 10 ते 15 गुन्ह्यांची उकल होत असल्याचे पोलिस कारवाईतून दिसून आले आहे. त्यामुळे वाहन चोरीच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वेगळ्या पथकाची आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
टोळ्यांवर वेळोवेळी कारवाई होत आहे. तर काही ठग या बनावट क्रमांक लावून या दुचाकीची विक्री करताना दिसतात.दुचाकी चोरून सराईत टोळी पार्टची विक्री मुंबईसह मुंबईबाहेर विक्री करतात. मुंबईतही बऱ्याच गॅरेजमध्ये याची कमी भावात खरेदी केली जाते. तर काही जण त्यांना भंगारातील दुचाकींचे इंजिन नंबर लावत त्यांची विक्री करतात.
भंगारामध्ये निघणाऱ्या दुचाकी दोन ते पाच हजारांमध्ये कागदपत्रांसह ग्राहकांकडून खरेदी करतात. त्यानंतर त्याच बनावटीची दुचाकी शोधून त्या दुचाकीची चोरी करत असल्याचे समोर आले आहे.