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मुंबईकरांची चोरलेली वाहने नेमकी जाताहेत तरी कुठे? ही महत्त्वाची बातमी वाचाच

मुंबईकरांची चोरलेली वाहने नेमकी जाताहेत तरी कुठे? तुम्हाला हा प्रश्न कधी पडला आहे का? तर ही बातमी वाचाच.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 13, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:31 PM IST
मुंबईकरांची चोरलेली वाहने नेमकी जाताहेत तरी कुठे? ही महत्त्वाची बातमी वाचाच
Image Credit: how to search stolen vehicle

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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