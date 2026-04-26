अशोक खरातला नेमका धोका आहे कुठे? कोर्टाचा सरकारी वकिलांना सवाल

Ashok Kharat :महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणासह अनेक गुन्ह्यात अशोक खरात गजाआड आहे, दरम्यान आज सहाव्या गुन्ह्यात अशोक खरातला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान यानंतर सरकारी वकीलांनी अशोक खरातला सातव्या गुन्ह्यात वर्ग करण्याची मागणी केली, मात्र कोर्टानं ती नाकारल्यानंतर सरकारी वकिलांनी अशोक खरातला तुरूंगात धोका असल्याचा युक्तिवाद केला.
अशोक खरातला सातव्या गुन्ह्यात एसआयटीकडे वर्ग करा असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. सुटीचं न्यायालय असल्यानं अशोक खरातला सातव्या गुन्ह्यात वर्ग करू शकत नाही, न्यायाधीशांनी खरातला वर्ग करण्यास नकार दिला. तुरूंगात अशोक खरातच्या जिवितास धोका, त्यामुळे पुढच्या गुन्ह्यात त्याला एसआयटीकडे वर्ग करा अशी मागणी सरकारी वकीलांनी केली. त्यामुळेच अशोक खरातला आम्ही व्हीसीद्वारे न्यायालयासमोर हजर करतोय असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.
अशोक खरातला नेमका कुठे धोका आहे असा सवाल न्यायाधीशांनी केला. दोन्ही ठिकाणी अशोक खरातला धोका आहे सरकारी वकीलांनी सांगितले. मागील सर्व गुन्ह्यात खरातला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर लगेच पुढच्या गुन्ह्यात वर्ग करून खरातचा ताबा घेतला. आरोपीला फक्त कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी तुरूंगात नेतो, अर्ध्या तासानंतर आरोपीला एसआयटीकडे सोपवलं जातं असं देखील सरकारी वकीलांन नमूद केले. सरकारी वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सातव्या गुन्ह्यात न्यायालयानं खरातला वर्ग केले.
सहाव्या गुन्ह्याच्या तपास झाल्यानंतर आता सातव्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एसआयटी उद्या पुन्हा एकदा भोंदू अशोक खरातला न्यायालयात हजर करणार आहे. सातव्या गुन्ह्यात भोंदू अशोक खरात ने एका विवाहित महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात अशोक खरात ने माझ्यात देवी शक्ती असल्याचा दावा करत माझा ऐकल तर तुझं भलं होईल असं सांगत अत्याचार केला. अत्याचार प्रसंगी या महिलेला काहीतरी गुंगीचा औषध आणि काही गोड पदार्थ खाऊ घालून अत्याचार केला आहे. यावर नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याचा तपास एसआयटी करत आहे. अशोक खरातचे दिवसेंदिवस नवनवीन कारनामे समोर येतायत, त्यात आता त्याला पुन्हा एकदा न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून सातव्या गुन्ह्यात वर्ग केलंय, त्यामुळे उद्या पुन्हा त्याला कोर्टात हजर करून त्याच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार आहे.