महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात आहेत सर्वाधिक इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेस? जिल्ह्याचे नाव आणि कॉलेजेसची संख्या पाहून चकित व्हाल

वनिता कांबळे | Updated: May 5, 2026, 08:55 PM IST
 Medical And Engineering Colleges In Maharashtra : महाराष्ट्र बोर्डाचा बारावीचा निकाल जाहीर झाला आहे. बारावीनंतर अनेक विद्यार्थी  इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल फिल्डचा पर्याय निवडतात.  इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजला प्रवेश मिळणे विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटवर अवलंबून आहेय प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मोठी धडपड करावी लागते. महाराष्ट्रात एक असा जिल्हा आहे जिथे सर्वाधिक इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेज आहेत. या जिल्ह्यात फक्त भारतातूनच नाही तर जगभरातून विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी येतात. 

महाराष्ट्रात सर्वाधिक अभियांत्रिकी (Engineering) आणि वैद्यकीय (Medical) महाविद्यालये पुणे जिल्ह्यात आहेत.  पुणे जिल्हा हा शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातील एकूण अभियांत्रिकी महाविद्यालय अंदाजे 30 ते 30 टक्के संस्था एकट्या पुणे जिल्ह्यात आहेत.  ज्यात COEP Technological University आणि MIT-WPU सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचा समावेश आहे.

मेडिकल कॉलजेला प्रवेश घ्यायचा असेल तर  प्रामुख्याने NEET UG परिक्षा बंधनकारक आहे. तर,  इंजिनिअरिंग कॉलजेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना MHT CET किंवा JEE Main परीक्षा द्यावी लागते. या परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच मेरीटच्या आधारावर इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळतो. पुण्यात अनेक सरकारी तसेच खाजगी  इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेस आहेत. 

पुण्यात 135 पेक्षा जास्त इंजिनिअरिंग कॉलेज 

पुण्यात 135 पेक्षा जास्त इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेतसीओईपी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी, पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी (पीआयसीटी),  कॉम्प्युटर/आयटी इंजिनीअरींग,  विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीआयटी),  MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी (MIT-WPU),  सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एसआयटी),  विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (VIIT),  आयआयआयटी पुणे (भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था),  अजिंक्य डीवाय पाटील विद्यापीठ (ADYPU) यांसारखे सर्वोत्तम कॉलेज पुण्यात आहेत.

पुण्यात 15 मेडिकल कॉलेज 

इंजिनिअरिंग प्रमाणेच पुण्यात मेडिकल कॉलेजची संख्या देखी सर्वाधिक आहे. पुण्यात 13 ते 15 मेडिकल कॉलेज आहेत. आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी),  बीजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,  डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ (अभिमत विद्यापीठ) वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय आणि जैवतंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी नामांकित कॉलेज आहे.  भारती विद्यापीठ अभिमत विद्यापीठ वैद्यकीय महाविद्यालय,  श्रीमती काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालय व सामान्य रुग्णालय,  महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था (एमआयएमईआर), तळेगाव  हे पुण्यातील प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज आहेत.

मुंबई दुसऱ्या स्थानावर

पुणे जिल्ह्यानंतर मुंबईत सर्वाधिक इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेस आहेत. मुंबईत 100 च्या आसपास इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत. आयआयटी बॉम्बे, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी), वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (व्हीजेटीआय), केजे सोमैया आणि एनएमआयएमएस हे प्रतिष्ठित कॉलेज आहेत. तर 62 पेक्षा जास्त  मेडिकल कॉलेजेस आहेत. येथे  एमबीबीएस आणि एमडी पदवीचे शिक्षण दिले जाते. सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज (KEM रुग्णालय) परेल, ग्रँट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. हॉस्पिटल, ग्रँट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. हॉस्पिटल (सायन), टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय (टीएनएमसी - नायर रुग्णालय), बॉम्बे हॉस्पिटल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, तेरणा वैद्यकीय महाविद्यालय (नवी मुंबई) यांचा समावेश आहे.   
 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

