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पांढऱ्या वाटाण्याला हिरवा रंग दिला, सार्वजनिक शौचालयाच्या शेजारीच; मुंबईतून अन्नभेसळीचा अंगावर काटा आणणारा Video

मुंबईच्या कांदिवली पश्चिम येथील पोईसर चर्च परिसरातून अन्नसुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा प्रकार समोर आला आहे. पांढऱ्या वाटाण्यांना हिरवा रंग देऊन ते हिरवे करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आला आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 25, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:44 AM IST
पांढऱ्या वाटाण्याला हिरवा रंग दिला, सार्वजनिक शौचालयाच्या शेजारीच; मुंबईतून अन्नभेसळीचा अंगावर काटा आणणारा Video
Image Credit: Kandivali mumbai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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