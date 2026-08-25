/पांढऱ्या वाटाण्याला हिरवा रंग दिला, सार्वजनिक शौचालयाच्या शेजारीच; मुंबईतून अन्नभेसळीचा अंगावर काटा आणणारा Video

कांदिवली पश्चिम येथे अन्नभेसळीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक शौचालयाच्या अगदी शेजारी हिरव्या रंगाचे पाणी भरलेल्या ड्रममध्ये पांढरे भिजवून ते हिरवे करण्याचा प्रकार सुरू होता. या घटनेने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. परिसरात एकच खळबळ उडाली असून स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारच्या स्थानिक रहिवासी अॅलन राजू यांनी हा सर्व प्रकार समोर आणला आहे. त्यांनी हा सर्व प्रकार कॅमेरात चित्रीत केला आहे. राजू यांनी सांगितलं की, एक फेरीवाला मोठ्या ड्रममध्ये हिरव्या रंगाच्या पाण्यात पांढरे वाटाणे बुडवून ते हिरवे करत होता. हा संपूर्ण प्रकार सार्वजनिक शौचालयाजवळ सुरू होता. त्यानंतर राजू यांनी याची माहिती स्थानिकांना दिली.
स्थानिकानी लगेचच घटनास्थळी धाव घेत फेरीवाल्याला जाब विचारला. तसंच, स्थानिकांनी या प्रकारची माहिती तात्काळ पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे. या पांढरे वाटाणे हिरवे करण्यासाठी नेमका कोणता रंग वापरण्यात आला होता, तो सुरक्षित होता का? याचा तपास सध्या सुरू आहे.
Kandivali Food Adulteration | कांदिवलीत अन्नभेसळीचा धक्कादायक प्रकार; शौचालयाशेजारी हिरव्या पाण्यात वाटाण्यावर प्रयोग#Kandivali #FoodAdulteration #FoodSafety #GreenPeas pic.twitter.com/P743AN2Fwu— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 25, 2026
कांदिवलीतील या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. रस्त्यावर विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थ आणि स्वच्छतेबद्दल पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसंच, या प्रकरणी फेरीवाल्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसंच, अन्न व औषध प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन या रंगाचे नमुने घेऊन तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमधील वैजापूर शहरात एक अत्यंत संतापजनक आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मिठाईच्या दुकानातून विकत घेतलेल्या कचोरीमध्ये डझनभर उंदराच्या लेंड्या आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. खाद्यपदार्थांमध्ये अशा प्रकारची अतिशय घाणेरडी भेसळ आणि निष्काळजीपणा पाहून नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
एका ग्राहकाने कचोरी सेंटरमधून पाच कचोऱ्या खरेदी केल्या होत्या. मात्र, घरी जाऊन कचोरी उघडल्यानंतर त्याला मोठा धक्का बसला. खरेदी केलेल्या सर्वच्या सर्व म्हणजेच पाचही कचोऱ्यांमध्ये उंदराच्या लेंड्या मिसळलेल्या स्थितीत आढळून आल्या. धक्कादायक म्हणजे मुलांनी दोन कचोरी खाल्या देखील असल्याचा आरोप ग्राहकाने केला आहे.